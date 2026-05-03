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Videos | Deplorable reacción de Raúl Giraldo con los hinchas generó desmanes en el Atanasio Girardot

Los aficionados reclamaron por la eliminación y le pidieron al máximo accionista que se vaya del equipo.

  • Este es el momento en el que Didier Moreno trata de sacar del campo a Raúl Giraldo, máximo accionista del DIM, quien se enfrentó a los hinchas Poderosos que terminaron molestos por la eliminación. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA.
    Este es el momento en el que Didier Moreno trata de sacar del campo a Raúl Giraldo, máximo accionista del DIM, quien se enfrentó a los hinchas Poderosos que terminaron molestos por la eliminación. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA.
  • Videos | Deplorable reacción de Raúl Giraldo con los hinchas generó desmanes en el Atanasio Girardot
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
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Tras el pitazo final, Raúl Giraldo, máximo accionista del DIM, ingresó al campo y luego de un corto diálogo con Didier Moreno y Daniel Cataño, respondió con gestos deplorables a los hinchas “poderosos” que empezaron a reclamarle por el bajo nivel del equipo.

A pesar de esfuerzo de Moreno y Cataño, el dueño del equipo se mantuvo por unos minutos en la grama haciéndoles gestos a los aficionados, que se exaltaron más y trataron de meterse al campo. Al no lograrlo, se desplazaron a la primera planta del estadio Atanasio Girardot, donde siguieron con la protesta.

Lea también: Sin alma ni fútbol: Medellín se despidió de la liga colombiana ante Águilas Doradas

“Ya se va, Raúl Giraldo ya se va”, fue el coro con el que los hinchas reclamaron al máximo accionista del DIM por la eliminación y la respuesta del dirigente.

Videos | Deplorable reacción de Raúl Giraldo con los hinchas generó desmanes en el Atanasio Girardot

Mientras que Cataño hacía gestos pidiendo perdón por la eliminación, Giraldo les hizo señales retadoras a los hinchas que le reclamaron por el mal partido del equipo y una nueva desilusión en la Liga.

Hay que recordar que, entre los reclamos de los hinchas del Poderoso están la presencia de Federico Spada, director deportivo del DIM, a quien culpan por la mala elección de los refuerzos y por no traer jugadores que marquen diferencia al rojo.

Hay que recordar que el Poderoso no gana título desde hace 10 años, y que además ha perdido títulos de manera consecutiva en 2022-II, 2023-II y 2025-I, en total el cuadro Escarlata suma 13 subtítulos, algo que tiene molestos a los aficionados, pues llevan muchos años sin celebrar.

La actitud de Giraldo, va en contravía de los esfuerzos que estaban haciendo Christian Marrugo, quien llegó en los últimos días había impulsado una campaña para que el aficionado rojo volviera al estadio a apoyar el grupo.

Ahora, el hincha no solo quiere que se vayan los jugadores que han tenido tan bajo rendimiento, sino que piden que Giraldo deje el equipo, pues no está invirtiendo para tener un grupo más competitivo.

Por ahora, el equipo tiene pendiente aún los duelos por la fase de grupos de la Copa Libertadores, precisamente, este jueves recibe en el Atanasio Girardot a Flamengo, a las 7:30 de la noche.

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