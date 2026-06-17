Fujimori aventaja a Sánchez con casi 37.000 votos: el 99,1 % de las actas ya fueron escrutadas en Perú

La derechista Keiko Fujimori mantiene una ventaja cada vez más amplia sobre su contrincante de izquierda, Roberto Sánchez, quien se ha mostrado en desacuerdo con los resultados parciales entregados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) y ha denunciado “indicios de fraude” mediante una solicitud liderada por su partido Juntos por el Perú.
El heredero político del exmandatario Pedro Castillo, preso tras un fallido autogolpe de Estado en 2022, también convocó a una manifestación nacional en Lima y otras ciudades para exigir “respeto por la democracia y la transparencia”.
“La democracia se fortalece cuando se respeta irrestricto el veredicto de las urnas. El reconteo y la transparencia no daña la democracia sino la fortalece, pues el poder nace del voto ciudadano, no de las maniobras políticas. Debemos terminar con una ‘democracia híbrida’”, escribió Sánchez en su cuenta de X.