Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Fujimori aventaja a Sánchez con casi 37.000 votos: el 99,1 % de las actas ya fueron escrutadas en Perú

La candidata lleva una ventaja cada vez más amplia sobre su contrincante de izquierda, quien ha denunciado “indicios de fraude” y convocó a una manifestación nacional en Lima y otras ciudades del país.

  • Keiko Fujimori aventaja a Roberto Sánchez en la segunda vuelta presidencial en Perú. FOTO: AFP
    Keiko Fujimori aventaja a Roberto Sánchez en la segunda vuelta presidencial en Perú. FOTO: AFP
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 1 hora
bookmark

La derechista Keiko Fujimori mantiene una ventaja cada vez más amplia sobre su contrincante de izquierda, Roberto Sánchez, quien se ha mostrado en desacuerdo con los resultados parciales entregados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) y ha denunciado “indicios de fraude” mediante una solicitud liderada por su partido Juntos por el Perú.

El heredero político del exmandatario Pedro Castillo, preso tras un fallido autogolpe de Estado en 2022, también convocó a una manifestación nacional en Lima y otras ciudades para exigir “respeto por la democracia y la transparencia”.

“La democracia se fortalece cuando se respeta irrestricto el veredicto de las urnas. El reconteo y la transparencia no daña la democracia sino la fortalece, pues el poder nace del voto ciudadano, no de las maniobras políticas. Debemos terminar con una ‘democracia híbrida’”, escribió Sánchez en su cuenta de X.

Y es que esta segunda vuelta presidencial en Perú se ha convertido en uno de los procesos electorales más reñidos de los últimos años, con remontadas en menos de una hora y celebraciones anticipadas antes de que se alcanzara el 100 % de las actas contabilizadas.

Lea también: Perú al rojo vivo: Fujimori remonta a Sánchez y sacude el panorama electoral

Una de esas “montadas antes de ensillar al caballo” fue la del presidente Gustavo Petro, quien felicitó a Roberto Sánchez por el supuesto triunfo en lo que para él representa un fortalecimiento de las fuerzas de izquierda en la región.

Sin embargo, la hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori prefirió mantener la calma y esperar los resultados definitivos, pese a que las cifras parciales la perfilan como la candidata con mayores opciones de llegar a la Presidencia.

Resultados parciales de las elecciones en Perú

La ONPE informó que, con el 99,169 % de las actas contabilizadas, Fujimori obtiene 9’138.562 votos (50,102 %), mientras que Sánchez registra 9’101.354 sufragios (49,898 %), una diferencia de poco más de 37.000 votos.

Fujimori aventaja a Sánchez con casi 37.000 votos: el 99,1 % de las actas ya fueron escrutadas en Perú

Sin embargo, el resultado de esta contienda electoral aún no es definitivo, pues todavía deben revisarse las actas impugnadas, que reúnen cerca de 256.000 votos. Aunque este proceso podría extenderse durante varios días, se prevé que el anuncio oficial del ganador se conozca entre la última semana de junio y la primera de julio.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

No obstante, hasta el momento es Keiko Fujimori, de 51 años, quien estadísticamente tiene mayores probabilidades de llegar a la Presidencia. De concretarse su victoria, sería la primera vez que alcanza el cargo tras cuatro intentos como candidata presidencial.

Siga leyendo: Sánchez pide el conteo de votos y hay protestas por posible victoria de Fujimori

Responsive Image Banner responsive

Temas recomendados

Internacional
Izquierda
Democracia
Derecha
Geopolítica
Mundo
Elecciones 2026
Elecciones
votos
Segunda vuelta
Segunda vuelta presidencial
Perú
Keiko FujimorI
Roberto Sánchez
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos