x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Video | “¿Crees en el mismísimo diablo?”: la pregunta que incomodó a Jeffrey Epstein en una entrevista inédita

Las autoridades de Estados Unidos revelaron recientemente cerca de 3,5 millones de páginas y archivos relacionados con entrevistas, imágenes y videos en los que se incluye al señalado delincuente sexual.

  • Un video de una entrevista a Jeffrey Epstein circula en redes sociales y ha causado consternación. FOTO: Getty
    Un video de una entrevista a Jeffrey Epstein circula en redes sociales y ha causado consternación. FOTO: Getty
El Colombiano
El Colombiano
Agencia AFP
Europa Press
hace 7 horas
bookmark

Una entrevista inédita a Jeffrey Epstein está circulando en internet y ha generado gran impacto luego de revelarse este 30 de enero más tres millones de páginas de archivos del caso del delincuente sexual, los cuales incluyen más de 2.000 videos y 180.000 imágenes.

El año pasado el departamento comenzó a divulgar documentos de la investigación, que duró décadas, sobre Epstein, un acaudalado financiero que murió en una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba su juicio por tráfico de menores con fines sexuales.

Sin embargo el Departamento no cumplió con el plazo legal de la llamada Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, que le obligaba a publicarlos todos como muy tarde el 19 de diciembre.

Lea también: EE. UU. publica más de tres millones de páginas de los archivos de Epstein un mes después de la fecha límite

Ya se han publicado otros archivos sobre los vínculos de Epstein con destacados ejecutivos, celebridades, académicos y políticos, incluidos el presidente Donald Trump y el expresidente Bill Clinton. Y quizá los documentos más significativos publicados hasta la fecha sean dos correos electrónicos del FBI de julio de 2019 que mencionan a 10 “co-conspiradores” de Epstein.

En algunos de los documentos se encontraron detalles sobre su relación con el presidente Trump. Un correo electrónico indicó que el presidente republicano de 79 años supuestamente viajó en ocho ocasiones en el avión privado de Epstein.

Trump prometió en la campaña presidencial de 2024 la publicación de los archivos sobre Epstein. Pero, tras su llegada a la Casa Blanca, el presidente desestimó el caso.

Sin embargo, solo una persona -la exnovia de Epstein, Ghislaine Maxwell- ha sido acusada en relación con sus delitos y los nombres de los presuntos “co-conspiradores” están tachados en los correos. En la actualidad, Maxwell cumple una condena a 20 años de prisión por reclutar menores para Epstein, cuya muerte fue declarada suicidio.

La entrevista inédita

No obstante, lo que llama la atención en redes sociales es una entrevista compartida por la BBC y en la que aparece Epstein, cuya grabación no permite identificar al entrevistador. A lo largo del diálogo, se plantean cuestionamientos de tono confrontativo sobre el origen de su fortuna y sobre si el señalado delincuente sexual cree en el “mismísimo diablo”.

“¿Crees en el mismísimo diablo?”, le plantea el entrevistador a Epstein, quien responde con una sonrisa: “No, pero tengo un buen espejo”.

El entrevistador insiste en que el interrogante es “serio” y lo formula nuevamente: “¿Crees en el mismísimo diablo?”. Ante esto, Epstein contesta: “No lo sé, ¿por qué diría eso?”. En ese momento, el entrevistador expone los motivos de su pregunta y le señala que, al igual que el diablo, es inteligente.

La procedencia del dinero de Jeffrey Epstein

Cuando el entrevistador cuestiona a Epstein sobre la procedencia de su dinero, este responde que no es “sucio”. “Pero te lo ganaste asesorando a las peores personas del mundo, ¿verdad?, personas que hacen cosas terribles solo para ganar más dinero”, replica el entrevistador.

En medio de la conversación, el periodista le menciona si él —Jeffrey— sería entonces un “depredador sexual de clase tres”, a lo que Epstein responde: “Nivel uno... soy el más bajo”.

—“¿Pero un criminal?”, insiste el periodista.

—“Sí”, responde Epstein.

Siga leyendo: Video | “Desde que Epstein ya no está, necesita una nueva isla para pasar el rato”: el comentario de Trevor Noah sobre Trump en los Grammy

Bloque de preguntas y respuestas

¿La entrevista de Epstein es reciente?
No. Es una grabación antigua que volvió a circular tras la publicación masiva de archivos judiciales del caso, lo que le dio nuevo contexto y relevancia informativa.
¿Qué revelan los nuevos archivos de Epstein?
Incluyen correos del FBI, testimonios, videos e imágenes que detallan vínculos con figuras influyentes y mencionan posibles co-conspiradores, cuyos nombres siguen censurados.

Temas recomendados

Internacional
Justicia
Periodismo
Delitos sexuales
Entrevistas
Mundo
Leyes
Estados Unidos
Jeffrey Epstein
Ghislaine Maxwell
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida