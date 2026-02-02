Destapan millonario robo de gas natural en empresa industrial en San Cristóbal, Medellín

Un presunto caso de defraudación de fluidos fue detectado en el corregimiento de San Cristóbal, en Medellín, tras una inspección técnica a la red de gas natural que dejó al descubierto una conexión clandestina en una empresa industrial de la zona. El hallazgo generó preocupación no solo por el impacto económico, sino por el riesgo que representaba para la comunidad y el entorno.

La irregularidad fue identificada durante controles rutinarios a la infraestructura de distribución, en inmediaciones de la calle 62 B con carrera 143 A. Técnicos especializados encontraron una derivación ilegal conectada directamente a la red de media presión, por donde se extraía gas natural al parecer, sin ningún tipo de medición ni facturación.

De acuerdo con la verificación en campo de las autoridades, la empresa investigada, se dedica al tratamiento de material plástico reciclado y contaba con un servicio de gas natural legalmente suscrito y un gabinete instalado.

Sin embargo, parte de su operación productiva se abastecía, presuntamente, de manera clandestina mediante esta conexión irregular, lo que configuraría un delito tipificado en el Código Penal colombiano.

Además del presunto robo, la manipulación indebida de la red representaba un riesgo grave para la seguridad. Las conexiones ilegales al parecer, no cumplían con la normativa técnica vigente, lo que incrementaba la probabilidad de fugas, explosiones o emergencias de gran magnitud.

Durante la inspección también se evidenciaron otras condiciones de alto riesgo, como la socavación y desestabilización de un talud cercano a una quebrada, tanto dentro como fuera de las instalaciones de la empresa. Esta situación se ve agravada por el tránsito constante de vehículos de carga pesada, lo que podría derivar en un colapso estructural.

Una estimación preliminar indica que la derivación ilegal habría permitido el consumo anual de cerca de 150 mil metros cúbicos de gas natural no facturado, lo que representaría una afectación económica aproximada de $450 millones para la empresa distribuidora.

Los hechos ya fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, que adelantará las investigaciones correspondientes para establecer responsabilidades y aplicar las sanciones previstas en la ley.