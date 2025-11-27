La historia detrás de la pequeña ciudad turca elegida por el papa León XIV para su primera visita internacional

El papa León XIV llegó a Turquía para una visita de cuatro días, el primer viaje al extranjero de su pontificado,que incluirá una segunda etapa en Líbano tras sendas reuniones con el presidente Recep Tayyip Erdogan y líderes cristianos.

El avión papal aterrizó en la capital Ankara a las 12H20 (09H20 GMT), donde el papa estadounidense-peruano prevé reunirse con Erdogan y hablar ante el cuerpo diplomático antes de volar a Estambul por la tarde

“Esperaba este viaje con mucha ilusión por lo que significa para los cristianos, aunque también es un bonito mensaje para todo el mundo”, declaró León XIV a los 80 periodistas que lo acompañaron a bordo del avión

En su primera alocución, León XIV tiene previsto centrarse en el diálogo con el islam, un país donde los cristianos representan apenas el 0,1 % de los 86 millones de habitantes, en su mayoría musulmanes suníes.

El papa deberá actuar con tacto si decide abordar el lugar que ocupan los no musulmanes en el país, donde los cristianos aún luchan contra un sentimiento de exclusión.

El Vaticano busca mantener el diálogo con Ankara, que se considera clave para la paz en la región, a pesar del auge del nacionalismo religioso en el país y la politización de símbolos como la basílica de Santa Sofía de Estambul, una estructura icónica del siglo IV convertida en mezquita en 2020.