La guerra del guaro se enciende: licoreras entran a nuevos mercados tras el fallo de la Corte

La temporada fuerte de fin de año llega con un ingrediente extra: una guerra abierta entre las licoreras departamentales, que por primera vez en décadas pueden competir en igualdad de condiciones en todo el país. El fallo de la Corte Constitucional que tumbó el artículo 28 de la Ley 1816 de 2016, la norma que permitía a los departamentos cerrar sus fronteras para proteger su aguardiente, eliminó las barreras territoriales y abrió un mercado nacional de más de 120 millones de botellas al año.

Esa decisión, que se tomó desde el pasado 5 de febrero, cambió definitivamente las reglas del juego tanto para la Industria de Licores de Caldas (ILC), con su aguardiente Amarillo como Aguardiente Antioqueño (Antioquia), Néctar (Cundinamarca), Blanco del Valle (Valle del Cauca), Llanero (Meta), Líder (Boyacá), Superior (Santander), Nariño, Platino (Chocó) y demás bebidas con alta graduación alcohólica superior al 37,5%, elaboradas mediante procesos de fermentación de materias primas agrícolas y posterior destilación en alambique, podrán comercializarse libremente en todo el país.

Desde entonces, el mapa del sector se está reacomodando a toda velocidad y la competencia se concentra mayormente en cuatro territorios estratégicos como Valle del Cauca, Antioquia, Boyacá y Nariño. Y hacia allí avanzan, sin frenos, las tres grandes marcas públicas: la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), la ILC y la Empresa de Licores de Cundinamarca.

El aterrizaje más reciente lo protagonizó la Fábrica de Licores de Antioquia el pasado 31 de octubre, que tras recibir el permiso del departamento ya puede vender su portafolio completo en el Valle del Cauca, incluyendo Aguardiente Antioqueño y Ron Medellín.

Para Esteban Ramos, gerente de la FLA, este paso marca un punto de quiebre en su plan nacional. “La llegada al Valle del Cauca es un gran logro (...) representa la expansión de una marca que nació en Antioquia, pero que hoy es patrimonio de todos los colombianos”, afirmó, Ramos agregó que este avance hace parte de una estrategia que incluye entrar también a Cauca, Nariño, Boyacá, Caquetá, Vaupés y Huila.

Además, ya había anticipado la magnitud de la apuesta: “Somos los líderes del mercado teniendo 56% de participación. En 2024 vendimos más de 60 millones de unidades y transferimos más de $1,2 billones a los departamentos”. Ahora su objetivo es consolidar ese dominio fuera de casa. Por eso dijo que la competencia será más dura, pero que con el levantamiento de las restricciones implementarán una estrategia más dinámica y segmentada, adaptándose a cada región y acompañando de manera más cercana a los comercializadores.

Meses atrás, el gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia, le había explicado a EL COLOMBIANO que el avance hacia nuevos mercados no había sido sencillo. “Tres de esos departamentos, Chocó, Cundinamarca y Cauca, nos negaron el permiso argumentando que no existía un fallo de fondo y que el comunicado de la Corte no era suficiente, pese a que este tenía carácter vinculante. Incluso hay territorios que aún no nos han respondido, no con las razones de los anteriores, sino porque solicitaron 60 días adicionales para contestar, desconociendo la ley, pues los términos son claros y deben cumplirse”, señaló en su momento.

En ese entonces, Ramos advertía que la FLA no había logrado ingresar a ninguno de los departamentos en los que había tramitado solicitudes.

