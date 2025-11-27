Gremio responde a MinSalud por cierre de servicios: “son desenlaces involuntarios”

La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (Achc) respondió al Ministerio de Salud por el comunicado de prensa en el que negó la crisis del sistema y que los cierres de servicios en el país se debe a una conspiración del sector privado. El gremio señaló que se trata de “desenlaces de fuerza mayor” que se han dado sin importar si los prestadores son privados o públicos.
En una carta enviada al ministro Guillermo Jaramillo, la Asociación recordó que ha transmitido el “sentir y preocupación por las dificultades que enfrentan para prestar debidamente los servicios de salud a la población”.