Israel deportó a Turquía a 137 activistas de la flotilla que viajaba a Gaza; colombianas no estarían entre los expulsados

Israel informó este sábado que deportó a 137 activistas más que formaron parte de la flotilla de ayuda con destino a Gaza, tras iniciar las expulsiones el viernes.
La flotilla Global Sumud (resiliencia en árabe) partió en septiembre de Barcelona con activistas como Greta Thunberg y personalidades políticas, con la intención de llevar ayuda a este territorio palestino que, según la ONU, sufre una hambruna. Entre los viajeros también se encontraban dos colombianas: Manuela Bedoya Jaramillo y Luna Valentina Barreto Arango.