Luego de bombardeos que dejaron más de 100 muertos, Israel anuncia la reanudación del alto el fuego en Gaza

Israel anunció este miércoles que reanudó el alto el fuego en la Franja de Gaza, tras haber llevado a cabo bombardeos que dejaron más de 100 muertos, según la Defensa Civil local y hospitales, en represalia por el ataque mortal contra uno de sus soldados.
El miércoles por la mañana, columnas de humo negro se elevaban en varios lugares del territorio palestino tras estos bombardeos, que reavivaron entre los habitantes el temor a una reanudación de la guerra.
