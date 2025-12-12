x

Arrestan de “forma violenta” a la Nobel de la Paz 2023, Narges Mohammadi, en Irán

La activista fue detenida en medio de un homenaje a un abogado de derechos humanos en Irán.

  • La nobel iraní Narges Mohammadi recibió su galardón en 2023 por su lucha por promover los derechos humanos. En ese momento también estaba encarcelada. FOTO: INSTAGRAM Narges Mohammadi
    La nobel iraní Narges Mohammadi recibió su galardón en 2023 por su lucha por promover los derechos humanos. En ese momento también estaba encarcelada. FOTO: INSTAGRAM Narges Mohammadi
Agencia AFP
hace 9 horas
bookmark

Las fuerzas de seguridad iraníes arrestaron de forma “violenta” a la ganadora del premio Nobel de la Paz 2023, Narges Mohammadi, durante la ceremonia en recuerdo de un abogado fallecido, informaron sus simpatizantes.

“La Fundación Narges Mohammadi anunció haber recibido información creíble según la cual Narges Mohammadi fue detenida violentamente por las fuerzas de seguridad y la policía hace aproximadamente una hora”, escribió en su cuenta en X hacia las 13H00 GMT.

Mohammadi fue detenida junto con otros activistas en la ceremonia por Khosrow Alikordi, hallado muerto en su oficina la semana pasada, precisó su fundación. Su abogada francesa, Chirine Ardakani, confirmó la información a AFP.

Le puede interesar: Reviva la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

El esposo de Mohammadi, Taghi Rahmani, residente en París, dijo también en X que la nobel había sido arrestada durante la ceremonia en la ciudad oriental de Mashhad junto con la destacada activista Sepideh Gholian.

Alikordi, de 45 años, era un abogado que había defendido a clientes en casos delicados, incluidos detenidos en la represión de las protestas nacionales que estallaron en 2022.

La oenegé Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, publicó imágenes de Mohammadi asistiendo a la ceremonia, sin el velo obligatorio que deben portar las mujeres en los espacios públicos en Irán.

HRANA indicó que coreaban consignas como “Viva Irán”, “Luchamos, morimos, no aceptamos ninguna humillación” y “Muerte al dictador”.

Otras imágenes difundidas por canales de televisión en persa con sede fuera de Irán mostraron a esta defensora de los derechos de las mujeres subiéndose a un vehículo y animando a la gente a corear consignas.

Mohammadi, de 53 años, estuvo presa tres años hasta su liberación en diciembre del año pasado, una medida temporal por razones médicas. Su equipo legal había advertido que puede volver a ser arrestada en cualquier momento y que no podía abandonar el país.

Puede leer: “Señor Maduro: debe aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo”: dice presidente del premio Nobel al dictador

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Quién es Narges Mohammadi y por qué ganó el Premio Nobel de la Paz?
Es una activista iraní de 53 años, defensora de los derechos de las mujeres y la abolición de la pena de muerte. Ganó el Nobel de la Paz 2023 por su lucha contra la opresión del régimen de Irán y su promoción de los derechos humanos.
¿Por qué Narges Mohammadi fue arrestada sin el velo obligatorio (hiyab)?
Mohammadi y otros activistas desafiaron las normas del régimen asistiendo a la ceremonia sin el velo obligatorio en espacios públicos. Esta acción es un acto de protesta política directa contra las leyes represivas de Irán y es motivo de arresto.
¿Quién fue Khosrow Alikordi, el abogado en cuyo homenaje fue detenida Mohammadi?
Khosrow Alikordi era un abogado iraní que defendía casos sensibles, incluyendo a detenidos en la represión de las protestas nacionales que estallaron en 2022. Su muerte en su oficina la semana pasada es investigada por la comunidad de derechos humanos.

Investigación
Derechos humanos
Internacional
Violencia
Premio Nobel
Nobel de Paz
Arresto
activismo
Medio Oriente
Irán
