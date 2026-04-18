Todo buque que se acerque a Ormuz será “tomado como objetivo”, advierte Irán

La Armada de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, advirtió el sábado que cualquier buque que se acerque al estratégico estrecho de Ormuz será “tomado como objetivo”. “Advertimos que ningún buque, sea cual sea, debe abandonar su fondeadero en el golfo Pérsico y el mar de Omán. Cualquier intento de acercarse al estrecho de Ormuz se considerará una cooperación con el enemigo y el buque infractor será tomado como objetivo”, según un comunicado publicado en Sepah News, el sitio web de los Guardianes de la Revolución. Conozca más: Barcos iraníes abren fuego contra un petrolero en el estrecho de Ormuz

Últimos acontecimientos de la guerra en Oriente Medio

Cabe recordar que Irán anunció este sábado que volvió a cerrar el estrecho de Ormuz, apenas unas horas después de haberlo reabierto, en respuesta a la decisión de Estados Unidos de mantener el bloqueo a sus puertos. La agencia británica de seguridad marítima UKMTO reportó posibles ataques contra dos barcos en este estratégico paso, donde varios buques que parecían encaminados a cruzarlo cambiaron el rumbo. La república islámica había “aceptado de buena fe autorizar el paso de un número limitado de petroleros y buques comerciales” por el estrecho, pero decidió retomar el control ante los “actos de piratería amparados en el llamado bloqueo” estadounidense, había anunciado previamente el mando central de las fuerzas armadas iraníes.

“Los estadounidenses no pueden imponer su voluntad y poner bajo sitio a Irán”, declaró el viceministro de Relaciones Exteriores iraní, Saed Jatibzadeh. El guía supremo Mojtaba Jamenei aseguró que las fuerzas navales iraníes están preparadas para infligir “nuevas derrotas” al enemigo. El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió por su parte que Irán no puede “chantajear” a Washington con sus cambios de postura sobre el estrecho de Ormuz y afirmó que están “hablando con ellos”. Este endurecimiento ocurre mientras se mueven diversas piezas diplomáticas para poner fin a la guerra en Oriente Medio, más allá del alto el fuego de dos semanas entre Irán y Estados Unidos que empezó el 8 de abril y expira el miércoles.

Estrecho de Ormuz. FOTO: AFP.

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Los dos buques atacados en Ormuz llevaban bandera de la India