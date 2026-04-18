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Todo buque que se acerque a Ormuz será “tomado como objetivo”, advierte Irán

Irán advirtió que atacará cualquier buque que se acerque al estrecho de Ormuz, elevando la tensión global tras la amenaza de los Guardianes de la Revolución.

  • Barcos iraníes abren fuego contra un petrolero en el estrecho de Ormuz. FOTO: Tomada de @BFMTV.
    Barcos iraníes abren fuego contra un petrolero en el estrecho de Ormuz. FOTO: Tomada de @BFMTV.
Agencia AFP
hace 2 horas
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La Armada de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, advirtió el sábado que cualquier buque que se acerque al estratégico estrecho de Ormuz será “tomado como objetivo”.

“Advertimos que ningún buque, sea cual sea, debe abandonar su fondeadero en el golfo Pérsico y el mar de Omán. Cualquier intento de acercarse al estrecho de Ormuz se considerará una cooperación con el enemigo y el buque infractor será tomado como objetivo”, según un comunicado publicado en Sepah News, el sitio web de los Guardianes de la Revolución.

Conozca más: Barcos iraníes abren fuego contra un petrolero en el estrecho de Ormuz

Últimos acontecimientos de la guerra en Oriente Medio

Cabe recordar que Irán anunció este sábado que volvió a cerrar el estrecho de Ormuz, apenas unas horas después de haberlo reabierto, en respuesta a la decisión de Estados Unidos de mantener el bloqueo a sus puertos.

La agencia británica de seguridad marítima UKMTO reportó posibles ataques contra dos barcos en este estratégico paso, donde varios buques que parecían encaminados a cruzarlo cambiaron el rumbo.

La república islámica había “aceptado de buena fe autorizar el paso de un número limitado de petroleros y buques comerciales” por el estrecho, pero decidió retomar el control ante los “actos de piratería amparados en el llamado bloqueo” estadounidense, había anunciado previamente el mando central de las fuerzas armadas iraníes.

“Los estadounidenses no pueden imponer su voluntad y poner bajo sitio a Irán”, declaró el viceministro de Relaciones Exteriores iraní, Saed Jatibzadeh.

El guía supremo Mojtaba Jamenei aseguró que las fuerzas navales iraníes están preparadas para infligir “nuevas derrotas” al enemigo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió por su parte que Irán no puede “chantajear” a Washington con sus cambios de postura sobre el estrecho de Ormuz y afirmó que están “hablando con ellos”.

Este endurecimiento ocurre mientras se mueven diversas piezas diplomáticas para poner fin a la guerra en Oriente Medio, más allá del alto el fuego de dos semanas entre Irán y Estados Unidos que empezó el 8 de abril y expira el miércoles.

Estrecho de Ormuz. FOTO: AFP.
Estrecho de Ormuz. FOTO: AFP.

SHADI J. H. ALASSAR / Anadolu via AFP

Puede leer: Precios del petróleo y gas se desploman tras reapertura del estrecho de Ormuz

Los dos buques atacados en Ormuz llevaban bandera de la India

Así las cosas, la crisis en el estrecho de Ormuz escaló este sábado tras el ataque a dos buques de bandera india que intentaban cruzar el paso estratégico. El incidente ocurre apenas 24 horas después de que la Guardia Revolucionaria de Irán retomara el “control estricto” del corredor, en represalia por el bloqueo de Estados Unidos a sus puertos.

El Ministerio de Exteriores de India convocó de urgencia al embajador iraní, Mohammad Fathali, para presentar una protesta formal por los disparos. La alerta inicial fue emitida por la agencia británica de Operaciones Marítimas y Comerciales (UKMTO).

El ataque resulta sorpresivo dado que India mantenía acuerdos bilaterales con Teherán para garantizar la libre navegación de sus naves. Irán justifica la medida como una respuesta directa a las sanciones de Washington, revirtiendo la reapertura del estrecho anunciada un día antes.

Paralelamente, la inestabilidad se extendió al sur de Líbano. El presidente francés, Emmanuel Macron, confirmó la muerte de un soldado galo y heridas a otros tres tras un ataque contra las fuerzas de paz de la ONU (FINUL).

Francia no retrocederá en su compromiso con la paz”, señaló el Elíseo, apuntando directamente a la autoría de Hezbolá. Por su parte, la milicia chií emitió un comunicado negando cualquier participación en el atentado.

Además: El FMI advierte frenazo económico global por tensión en el Estrecho de Ormuz: “Vienen tiempos difíciles”

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