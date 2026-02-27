x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Hermanas de Karol G hablan sobre conflicto familiar revelado por Verónica Giraldo en video: “Están diciendo que soy una loca”

Las declaraciones realizadas por la hermana mayor de la cantante se hicieron virales. Jessica Giraldo, otra de las hermanas y manager de Karol G, se pronunció al respecto.

  • Karol junto a su hermana Jessica (Izq.) y Verónica (Der.). FOTO: Tomada de redes sociales
    Karol junto a su hermana Jessica (Izq.) y Verónica (Der.). FOTO: Tomada de redes sociales
  • Esta es la declaración que dio Jessica Giraldo sobre el video de su hermana Verónica. FOTO: Captura de Pantalla
    Esta es la declaración que dio Jessica Giraldo sobre el video de su hermana Verónica. FOTO: Captura de Pantalla
  • Esta es la publicación que realizó Katherin Giraldo. FOTO: Captura de pantalla
    Esta es la publicación que realizó Katherin Giraldo. FOTO: Captura de pantalla
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Esta semana se volvió tendencia la familia de la artista paisa Karol G debido a un video publicado por su hermana, Verónica Giraldo. En la grabación, la hermana mayor de Karol G contó que su familia se ha apartado de ella en medio del proceso legal que enfrenta actualmente contra su expareja, Jaime Llano, por la custodia de su hija.

Lea: El Planetario de Medellín a ritmo de Karol G: tendrá show láser con canciones de la Bichota

“Están diciendo que soy una loca. Hasta hoy me enteré de que mi familia me está dando la espalda. Es muy triste que una mamá que parió, que no dio el ejemplo que ustedes creen que dan, porque lo que todos ven en redes es mentira; nosotros no somos la familia ideal”, aseguró Verónica, quien también mostró en el video algunas heridas que, supuestamente, fueron producto de su intento por sacar a su hija de la casa de sus padres, quienes estarían a cargo de la menor.

En la grabación, entre lágrimas, Giraldo compartió detalles sobre su entorno familiar. Uno de los que más controversia ha generado es su denuncia sobre presuntos episodios de violencia intrafamiliar en los que su padre, Guillermo Giraldo, habría agredido a su madre, Marta Navarro. Según Verónica, tanto ella como sus hermanas tuvieron que presenciar estos hechos en varias ocasiones.

Después de realizar estas declaraciones, la cuenta de Instagram de Verónica fue eliminada.

2TH2U0kCHvw

¿Qué dijeron las hermanas de Karol G sobre el video de Verónica Giraldo?

La primera en pronunciarse sobre la grabación fue Jessica Giraldo, quien además es la manager de Karol G. Por medio de una historia de Instagram pidió a sus seguidores respeto y privacidad, y aseguró que, en este momento, la prioridad de la familia Giraldo es que Verónica “reciba el apoyo y la atención que necesita”.

Esta es la declaración que dio Jessica Giraldo sobre el video de su hermana Verónica. FOTO: Captura de Pantalla
Esta es la declaración que dio Jessica Giraldo sobre el video de su hermana Verónica. FOTO: Captura de Pantalla

Por otra parte, Katherin Giraldo, media hermana de Karol G que ha permanecido alejada de los reflectores, también hizo una publicación en Instagram que muchos han asociado con la reciente polémica.

“En los momentos más oscuros, una fuerza silenciosa y poderosa, hace un hilo invisible de amor y esperanza que nos une. Estoy elevando una oración muy especial, pidiendo fuerza, calma y que todo esté bien. Siempre habrá luz al final del camino”, escribió en Instagram sin hacer mención explícita de algún miembro de su familia.

Esta es la publicación que realizó Katherin Giraldo. FOTO: Captura de pantalla
Esta es la publicación que realizó Katherin Giraldo. FOTO: Captura de pantalla

Siga leyendo: Karol G gana batalla legal: productores retiran demanda por plagio y ofrecen disculpas públicas

Temas recomendados

Música
Redes sociales
Instagram
Tendencias
Karol G
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida