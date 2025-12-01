Joaquín Guzmán López, otro hijo de ‘El Chapo’, se declaró culpable por narcotráfico en EE. UU.

Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del célebre narcotraficante mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, se declaró culpable este lunes 1 de diciembre de cargos de narcotráfico ante un tribunal estadounidense, meses después de que su hermano Ovidio llegara a un acuerdo judicial similar, informaron medios locales.
El acusado compareció ante un tribunal federal de Chicago a primera hora de la tarde de este lunes y cambió su declaración anterior en el caso, según el Chicago Tribune.