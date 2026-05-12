La OMS pide a los países que sigan sus directrices para frenar el hantavirus: “Los virus no conocen fronteras”

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó este martes que el “trabajo no ha terminado” con la repatriación de los ocupantes del crucero afectado por hantavirus y pidió a los países que sigan sus “directrices” porque podrían surgir “más casos” de contagio.

“No hay indicios de que estemos ante el inicio de un brote de mayor magnitud. Pero por supuesto, la situación podría cambiar y, dado el largo periodo de incubación del virus, es posible que veamos más casos en las próximas semanas”, señaló Tedros Adhanom Ghebreyesus en Madrid, luego de haber estado en la isla española de Tenerife para la evacuación del MV Hondius.

La operación de repatriación desde Tenerife de más de 120 pasajeros y tripulantes de una veintena de países culminó el lunes por la noche, tras lo cual el crucero zarpó con una tripulación reducida hacia Países Bajos, su base.

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De los evacuados, por ahora, tres personas han dado positivo por hantavirus, una enfermedad contagiosa poco frecuente para la que no hay vacuna. Son una francesa, un estadounidense y un español.

La mujer francesa contagiada, una de los cinco pasajeros del crucero repatriados por Francia, permanece en cuidados intensivos, con ventilación mecánica, y se encuentra en estado grave, informaron este martes las autoridades sanitarias.

“La paciente presenta ahora la forma más grave de afectación cardiopulmonar”, declaró el doctor Xavier Lescure en una rueda de prensa en el Ministerio de Salud. En total, de los cerca de 150 pasajeros y tripulantes que iban a bordo del crucero, hay siete casos confirmados y otro probable, además de tres personas fallecidas.