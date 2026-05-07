Así va el avance de obra en las quebradas priorizadas de Medellín para evitar emergencias por lluvias

Si bien estos últimos días en Medellín no se han presentado novedades o emergencias por lluvias, desde la alcaldía no bajan la guardia y aceleran el paso con las intervenciones en las quebradas más críticas de la ciudad.

Es por eso que en tres de los seis frentes de trabajo que se adelantan en los afluentes bajo el programa de Mi Río Mis Quebradas, las obras ya van entre un 60% y un 80%: la quebrada Altavista completó un 60%, la quebrada El Pelón un 71%, mientras que la Aguadita ya alcanzó un 80% de ejecución.

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En cuanto a otros cauces, se registra un 46% de avance en la quebrada La Cabuyala y un 27%. en La Chorrera.

Hay más sectores y afluentes en los que, por su inminente riesgo de inundación, se llevan a cabo estudios y diseños para obras civiles, tales como La Mansión, Máquina y Tebaida de Manrique; La Cantera Norte, en la comuna 6 Doce de Octubre; la quebrada La Aguacatala; La Minita en la comuna 5 Castilla, y La Presidenta en la comuna 14 El Poblado.