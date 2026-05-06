Vingegaard parte como favorito en un Giro de Italia con fuerte presencia de escaladores colombianos

Egan Bernal, Santiago Buitrago y Éiner Rubio encabezan la lista de candidatos colombianos para luchar por los puestos de honor en el Giro de Italia, que inicia este viernes y que celebró este miércoles su presentación oficial de equipos.

Egan, que en la presente temporada retuvo el título nacional de ruta en Zipaquirá, atraviesa un gran momento de forma en Europa. Recientemente, fue subcampeón en el Tour de los Alpes y ocupó la quinta casilla en la Lieja-Bastoña-Lieja. El cundinamarqués, de 29 años, llega fortalecido a la cita que ya conquistó en 2021.

En el Netcompany Ineos, Bernal estará respaldado por figuras como el neerlandés Thymen Arensman, el italiano Filippo Ganna y el australiano Jack Haig.

Por su parte, el bogotano Santiago Buitrago (26 años), ganador de etapa en las ediciones de 2022 y 2023, asumirá el liderato del Bahrain. Buitrago llega con ritmo tras ganar el Trofeo Laigueglia, ser séptimo en la Tirreno-Adriático y undécimo en la Vuelta a Cataluña. Lo acompañarán el experimentado italiano Damiano Caruso y el australiano Robert Stannard.

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Éiner Rubio, también ganador de etapa en 2023, enfrentará su sexto Giro consecutivo con el objetivo de superar sus destacadas actuaciones previas: séptimo en 2024 y octavo en 2025.

El boyacense será la segunda carta del Movistar Team, escuadra que apostará inicialmente por el debutante español Enric Mas.

“Movistar Team acudirá a la cita italiana con un bloque equilibrado que combina experiencia, talento emergente y versatilidad”, comunicó el equipo telefónico. Junto a Mas y Rubio, estarán Orluis Aular para los embalajes; Javier Romo en la montaña; Iván García Cortina para las etapas explosivas; Lorenzo Milesi en la contrarreloj, además de Juanpe López y el incansable Nelson Oliveira.