Israel habría abatido a comandante iraní que ordenó el bloqueo del estrecho de Ormuz

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, anunció este jueves que su ejército mató en un ataque aéreo a Alireza Tangsiri, jefe de la Marina de los Guardianes de la Revolución iraníes (CGRI). El bombardeo, según Israel, fue en la ciudad portuaria de Bandar Abbas, donde Tangsiri estaría reunido con otros altos oficiales de Irán a los que el Estado judío ha puesto en el blanco. También murió, según dijeron, el jefe de inteligencia naval Benham Rezaei, junto a otros mandos cuyos nombres no fueron revelados. “La pasada noche, en una operación precisa y letal, el ejército eliminó al comandante de la Marina de la Guardia Revolucionaria, Tangsiri, junto con otros oficiales del mando naval”, dijo el ministro Katz en un video. Lea también: Trump “desatará el infierno”si negociaciones con Irán fracasan, advierten desde la Casa Blanca

¿Por qué Tangsiri era un objetivo clave para Israel?

Katz responsabilizó a Tangsiri por la operación de minado y por el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde pasa un 20% del crudo a nivel mundial. Por eso, en parte, se han disparado los precios del petróleo. ”(Era) el hombre directamente responsable de la operación terrorista de minado y bloqueo del estrecho de Ormuz para la navegación fue volado por los aires y eliminado”, sentenció. En días pasados, el 22 de marzo, el gobierno de Irán había dicho estar listo para bloquear por completo el paso por el estrecho de Ormuz, tras amenazas de Trump de que arrasaría sus centrales eléctricas si no se desbloqueaba el paso “totalmente”.

La información fue celebrada por el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, que apaludió la coordinación con los gringos y aseguró que seguirían atacando “con toda su fuerza” los objetivos del “régimen terrorista iraní”.

La reacción de Estados Unidos: el golpe deja una región “más segura”

Por su parte, militares de Estados Unidos aplaudieron la información y dijeron que, para ellos, la muerte de Tangsiri deja una región “más segura”. El almirante Brad Cooper, al frente del Comando estadounidense para la región, añadió en un comunicado que todos los iraníes que sirven en la Marina de los CGRI deberían “abandonar sus puestos y regresar a sus hogares a fin de evitar cualquier riesgo adicional de heridas o muertes innecesarias”.

Mientras Trump amenaza, su enviado especial habla en tono diplomático

En medio de todo, el presidente Donald Trump afirmó que Irán debe “ponerse en serio rápidamente” en las conversaciones con Estados Unidos para terminar con la guerra en Oriente Medio. El mandatario dijo que los negociadores iraníes están “suplicándonos alcanzar un acuerdo, lo cual deberían hacer ya que están militarmente aniquilados, sin ninguna posibilidad de recuperarse, y aun así declaran públicamente que solo están ‘analizando nuestra propuesta’. ¡Equivocado!”, publicó Trump en su plataforma Truth Social. Lea también: ¿Quién miente? Trump plantea el fin de la guerra, mientras Irán lo niega y anuncia nuevos ataques contra Israel “Será mejor ponerse en serio rápidamente antes de que sea demasiado tarde, porque cuando ocurra eso, ¡No habrá vuelta atrás y no será nada bonito!”, agregó el mandatario estadounidense.

¿Hay posibilidades de un acuerdo de paz?

En un tono diplomático, de los que no caracterizan a Trump, habló el enviado estadounidense Steve Witkoff, quien apuntó a que hay “fuertes indicios” de que Irán puede ser convencido de hacer un acuerdo de paz. Lea también: El diario de una latina en Israel, en medio de la guerra: “No hay pánico, la vida sigue” De hecho, confirmó el envío de un plan de 15 puntos a Teherán a través de Pakistán, que había revelado The New York Times: ”Veremos adónde conducen las cosas y si podemos convencer a Irán de que este es el punto de inflexión, sin buenas alternativas para ellos aparte de más muerte y destrucción. Tenemos fuertes indicios de que esto es una posibilidad”, dijo Witkoff en una reunión de gabinete de Trump.

Análisis de experto: los golpes militares no han tumbado al régimen iraní

EL COLOMBIANO habló con Rafael Piñeros, profesor e investigador de la Universidad Externado de Colombia, quien dio su perspectiva de qué implican estas movidas para la guerra: “La situación en Oriente Medio, especialmente la Guerra entre Israel y EE. UU. contra Irán, ha demostrado que los primeros tienen una capacidad letal de ataque, pero que el segundo logra resistir, a pesar de las bajas”, dijo Piñeros. Agregó que se trata de una situación completa, ya que el régimen de iraní sigue en pie a pesar de golpes tan letales como el de acabar con su principal cabeza, el ayatola Alí Jamenei: “Esta situación no resulta sencilla, en tanto que los golpes militares no han producido una grieta decisiva o caída del régimen iraní, con lo cual no resuelven el asunto de la amenaza iraní a la región y a EE. UU”. En esa misma línea, el experto concluyó que la solución podría ir por la vía diplomática: “eso lleva a pensar si se requiere un enfoque más político-diplomático, alrededor de negociaciones serias y complejas entre los actores con el propósito de resolver el conflicto. Sería la vía más compleja, pero al tiempo la que podría asegurar mejores resultados”.

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