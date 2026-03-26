Israel habría abatido a comandante iraní que ordenó el bloqueo del estrecho de Ormuz

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, anunció este jueves que su ejército mató en un ataque aéreo a Alireza Tangsiri, jefe de la Marina de los Guardianes de la Revolución iraníes (CGRI).
El bombardeo, según Israel, fue en la ciudad portuaria de Bandar Abbas, donde Tangsiri estaría reunido con otros altos oficiales de Irán a los que el Estado judío ha puesto en el blanco.
También murió, según dijeron, el jefe de inteligencia naval Benham Rezaei, junto a otros mandos cuyos nombres no fueron revelados.
“La pasada noche, en una operación precisa y letal, el ejército eliminó al comandante de la Marina de la Guardia Revolucionaria, Tangsiri, junto con otros oficiales del mando naval”, dijo el ministro Katz en un video.
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