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Cristhian Mosquera: la herencia del Pacífico colombiano que buscará la gloria en Budapest con Arsenal

El defensor central colomboespañol del Arsenal disputará la final de la Liga de Campeones de Europa este 30 de mayo en Hungría.

  • Cristhian Mosquera será el primer jugador colomboespañol en disputar una final de Champions League. James Rodríguez es el más reciente ganador de los criollos en el certamen (2017 con Real Madrid). FOTO: GETTY
    Cristhian Mosquera será el primer jugador colomboespañol en disputar una final de Champions League. James Rodríguez es el más reciente ganador de los criollos en el certamen (2017 con Real Madrid). FOTO: GETTY
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 4 horas
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Entre las figuras que disputarán la gran final de la Champions League el sábado 30 de mayo en Budapest, destaca un jugador de raíces colombianas: el defensor Cristhian Andrey Mosquera Ibargüen, del Arsenal de Inglaterra, club al que llegó transferido en junio de 2025 por 15 millones de euros procedente del Valencia de España.

Mosquera es hijo de padres oriundos de Buenaventura, en la región del Pacífico colombiano. A principios de los años 2000, sus progenitores se instalaron en España buscando un mejor futuro; allí, específicamente en Alicante, nació Cristhian el 27 de junio de 2004.

Sus inicios en el deporte estuvieron ligados al fútbol sala, una base común en muchos profesionales. Tras un paso por el Hércules, sus destacadas actuaciones hicieron que el Valencia se fijara en él para sus divisiones menores, llegando al conjunto “Che” en 2016, a la edad de 12 años.

“Independientemente de lo deportivo, siempre hemos estado orgullosos de él por su forma de ser, su personalidad. Nosotros intentamos enseñarle valores y principios, como nos han enseñado a nosotros antes”, mencionó Christopher Mosquera, padre de Cristhian, en entrevista con los medios del club que lo formó.

Con tan solo 17 años, el colombo-español debutó en el primer equipo del Valencia de la mano del técnico José Bordalás, el 4 de septiembre de 2021. El defensor central, que pronto se ganó la titularidad, fue vendido al Arsenal en 2025 tras cuatro temporadas siendo pieza clave en Mestalla.

A Londres por pedido de Arteta

Para el mercado de pases de la temporada 2025/26, el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, buscó fortalecer su retaguardia. Para ello fichó a Mosquera y al ecuatoriano Piero Hincapié. “Es un jugador inteligente y rápido, capaz de jugar en el centro de la defensa y en ambos laterales”, mencionó el estratega en la presentación del futbolista con los Gunners.

Su función en la escuadra inglesa es polifuncional, siempre como parte de la línea de cuatro en el fondo. Ha cumplido roles de zaguero central y lateral por ambos costados. Hasta ahora, Mosquera ha disputado 32 partidos en la temporada con una calificación promedio de 6.8, según Sofascore. Nueve de esos compromisos han sido en la Champions League, donde fue titular en cinco ocasiones y revulsivo en otras cuatro. En la semifinal ante el Atlético de Madrid, actuó como lateral.

La cuota colombiana en la final

Ante la eliminación del Bayern Múnich de Luis Díaz, Colombia se quedó sin representantes directos de Selección en la final. Sin embargo, Cristhian Mosquera tiene la oportunidad de alzar el título con el Arsenal el próximo 30 de mayo (2:00 p. m.) en Budapest, Hungría, donde enfrentarán al vigente campeón, el Paris Saint-Germain.

Por su parte, el arquero Alexei Rojas, quien ya ha tenido llamados a microciclos con la Tricolor, no fue inscrito por el Arsenal para esta edición de la Champions y actualmente suma minutos en la categoría Sub-21 de los londinenses.

Lea también: Entre lágrimas Juan Fernando Quintero le dedicó la clasificación a los hinchas de River y las madres de Colombia

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