Cristhian Mosquera: la herencia del Pacífico colombiano que buscará la gloria en Budapest con Arsenal

Entre las figuras que disputarán la gran final de la Champions League el sábado 30 de mayo en Budapest, destaca un jugador de raíces colombianas: el defensor Cristhian Andrey Mosquera Ibargüen, del Arsenal de Inglaterra, club al que llegó transferido en junio de 2025 por 15 millones de euros procedente del Valencia de España. Mosquera es hijo de padres oriundos de Buenaventura, en la región del Pacífico colombiano. A principios de los años 2000, sus progenitores se instalaron en España buscando un mejor futuro; allí, específicamente en Alicante, nació Cristhian el 27 de junio de 2004.

Sus inicios en el deporte estuvieron ligados al fútbol sala, una base común en muchos profesionales. Tras un paso por el Hércules, sus destacadas actuaciones hicieron que el Valencia se fijara en él para sus divisiones menores, llegando al conjunto “Che” en 2016, a la edad de 12 años. “Independientemente de lo deportivo, siempre hemos estado orgullosos de él por su forma de ser, su personalidad. Nosotros intentamos enseñarle valores y principios, como nos han enseñado a nosotros antes”, mencionó Christopher Mosquera, padre de Cristhian, en entrevista con los medios del club que lo formó. Con tan solo 17 años, el colombo-español debutó en el primer equipo del Valencia de la mano del técnico José Bordalás, el 4 de septiembre de 2021. El defensor central, que pronto se ganó la titularidad, fue vendido al Arsenal en 2025 tras cuatro temporadas siendo pieza clave en Mestalla.

A Londres por pedido de Arteta

Para el mercado de pases de la temporada 2025/26, el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, buscó fortalecer su retaguardia. Para ello fichó a Mosquera y al ecuatoriano Piero Hincapié. “Es un jugador inteligente y rápido, capaz de jugar en el centro de la defensa y en ambos laterales”, mencionó el estratega en la presentación del futbolista con los Gunners. Su función en la escuadra inglesa es polifuncional, siempre como parte de la línea de cuatro en el fondo. Ha cumplido roles de zaguero central y lateral por ambos costados. Hasta ahora, Mosquera ha disputado 32 partidos en la temporada con una calificación promedio de 6.8, según Sofascore. Nueve de esos compromisos han sido en la Champions League, donde fue titular en cinco ocasiones y revulsivo en otras cuatro. En la semifinal ante el Atlético de Madrid, actuó como lateral.

La cuota colombiana en la final