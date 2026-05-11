Cristhian Mosquera: la herencia del Pacífico colombiano que buscará la gloria en Budapest con Arsenal

Entre las figuras que disputarán la gran final de la Champions League el sábado 30 de mayo en Budapest, destaca un jugador de raíces colombianas: el defensor Cristhian Andrey Mosquera Ibargüen, del Arsenal de Inglaterra, club al que llegó transferido en junio de 2025 por 15 millones de euros procedente del Valencia de España.
Mosquera es hijo de padres oriundos de Buenaventura, en la región del Pacífico colombiano. A principios de los años 2000, sus progenitores se instalaron en España buscando un mejor futuro; allí, específicamente en Alicante, nació Cristhian el 27 de junio de 2004.