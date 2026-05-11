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Robinson Díaz recordó la infidelidad que puso en riesgo su matrimonio: “Me equivoqué”

El actor de Vecinos decidió volver a hablar de ese capítulo de su vida, que hoy recuerda como un error del que ha aprendido.

  • La confesión de Robinson Díaz sobre una infidelidad con una actriz. FOTO: Captura de video
    La confesión de Robinson Díaz sobre una infidelidad con una actriz. FOTO: Captura de video
El Colombiano
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hace 2 horas
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Robinson Díaz es considerado uno de los actores más destacados de la televisión colombiana. A él lo recuerdan por participar en innumerables producciones como protagonista y antagonista. Entre ellas están El cartel de los sapos, Vecinos, La mujer del presidente y Pecados capitales.

Ahora que el envigadeño cumple 60 años, habló para Revista Vea sobre su vida, su carrera actoral y también sobre la relación matrimonial que tiene con la actriz Adriana Arango.

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Esa etapa la vivió durante las grabaciones de la novela Vecinos, donde tuvo un amorío con una compañera de trabajo aun estando casado con Arango. Sobre el tema explicó que “el ego es parte de nosotros”, pero que el problema surge cuando domina a la persona.

“Yo veo la novela hoy en día y a mí me divierte mucho, porque habla de valores y momentos muy bellos. Pero lo que pasó en esa novela fue también producto de mis excesos... yo no sé a quién echarle la culpa”, expresó.

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Díaz reconoció que trabajó en varias producciones durante su participación en la telenovela Vecinos, aunque también recordó que en esa época bebía alcohol en exceso para poder “aguantar” la carga laboral. “Pasó lo que tenía que pasar”, dijo.

“Me equivoqué con mi esposa y conmigo mismo, porque cuando uno está casado tiene un compromiso. Y cuando uno rompe ese compromiso, pues ahí viene el pecado, la falta”, concluyó.

Aunque tiene más de 40 años de carrera actoral, Robinson Díaz no contempla retirarse de las cámaras ni de los teatros. Por el contrario, espera participar en más producciones de renombre para la televisión colombiana. “Yo quiero morir haciendo teatro”, confesó.

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