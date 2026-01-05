“¡Ya basta!”: Groenlandia le respondió a Trump sus amenazas de una posible anexión a EE. UU.

“¡Ya basta!”, respondió el lunes el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, a la nueva amenaza de anexión de Donald Trump, quien insiste en que la isla danesa en el Ártico debería formar parte de Estados Unidos.

La intervención militar estadounidense en Venezuela reavivó los temores respecto a este territorio autónomo danés, que dispone de una ubicación estratégica y unos importantes recursos minerales todavía sin explotar.

Desde el inicio de su segundo mandato hace un año, el mandatario republicano no ha escondido su interés en esta isla situada en una región que cada vez cobra más importancia geoestratégica.

Trump insistió el domingo en la anexión de Groenlandia, pese a los llamados de las autoridades de la isla y de Copenhague para que Washington respete su integridad territorial.

“Necesitamos a Groenlandia para garantizar la seguridad nacional y Dinamarca no está en capacidad de hacerlo”, declaró Trump a los periodistas a bordo del Air Force One cuando le preguntaron sobre el tema.

“Nos preocuparemos de Groenlandia en unos dos meses (...) hablemos de Groenlandia en 20 días”, agregó el presidente norteamericano.

“¡Ya basta!”, le contestó el primer ministro groenlandés.

“No más presión. No más insinuaciones. No más fantasías de anexión. Estamos abiertos al diálogo. Estamos abiertos a las discusiones. Pero esto debe hacerse por los canales adecuados y con respeto al derecho internacional”, escribió Nielsen en Facebook.