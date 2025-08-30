Greta Thunberg vuelve a liderar una misión marítima con ayuda humanitaria para Gaza

La activista sueca Greta Thunberg, partirá nuevamente este domingo en una flotilla para intentar llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Antes de zarpar, afirmó que misiones como esta no deberían existir, pero que son necesarias por la inacción de los países para “prevenir el genocidio”. Lea aquí: Gaza es un “catálogo de horrores sin fin”, según la ONU “No debería depender de nosotros. Una misión como esta no debería tener que existir”, señaló la sueca de 22 años a la AFPTV en Barcelona, España, donde este 31 de agosto partirá la flotilla humanitaria con activistas como Thunberg a bordo. Debería ser “responsabilidad (...) de nuestros gobiernos y de los funcionarios electos actuar y tratar de defender el derecho internacional, prevenir crímenes de guerra, prevenir el genocidio”, pero “están fallando en hacerlo y con ello están traicionando a los palestinos, pero también a toda la humanidad”, dijo Thunberg.

“Así que, desafortunadamente, recae en nosotros, los ciudadanos comunes, organizar estos barcos” con ayuda, subrayó. La iniciativa, llamada Global Sumud Flotilla (sumud significa perseverancia en árabe), busca “llegar a Gaza, entregar la ayuda humanitaria, anunciar la apertura de un corredor humanitario y luego traer más ayuda, y así también terminar de romper el bloqueo ilegal e inhumano de Israel sobre Gaza”, dijo Thunberg. Siga leyendo: Greta Thunberg fue detenida durante concentración pro-Palestina en Suecia Los organizadores no han revelado la hora exacta de partida ni el número de barcos que saldrán desde el puerto español. “No importa lo que arriesguemos en el mar, no es nada comparado con lo que los palestinos arriesgan todos los días al intentar transmitir su voluntad de vivir”, destacó Thunberg, quien dijo no temer ser detenida por las autoridades israelíes.