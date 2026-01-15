EE. UU. anunció ayuda humanitaria para Cuba y promete evitar cualquier interferencia del “régimen ilegítimo”

Estados Unidos empezó a enviar este miércoles vuelos con ayuda humanitaria prometida a Cuba en noviembre por el huracán Melissa, informó el Departamento de Estado. “Los vuelos chárter con ayuda partirán de Miami el 14 y el 16 de enero y llegarán a Holguín y Santiago de Cuba, respectivamente”, detalló el comunicado, difundido en momentos en que Washington aumenta la presión política sobre la isla. Esa ayuda, cifrada en total en 3 millones de dólares, será entregada “a quienes más lo necesitan, evitando la interferencia del régimen y garantizando la transparencia y la rendición de cuentas”, añadió el comunicado oficial. El huracán Melissa devastó a finales de octubre pasado amplias zonas de Jamaica, Haití y el este de Cuba. En total murieron cerca de 60 personas en el Caribe, y el gobierno cubano tuvo que evacuar preventivamente a más de 700.000 personas.

Los daños a la red eléctrica, los cultivos y las casas de miles de cubanos fueron considerables. Estados Unidos había anunciado la movilización de esos tres millones de dólares el 2 de noviembre. “Estamos trabajando estrechamente con la Iglesia católica para garantizar que la ayuda llegue directamente al pueblo cubano”, puntualizó el texto del Departamento de Estado. Puede leer: Trump le puso precio: este es el valor que Estados Unidos estaría dispuesto a pagar por Groenlandia Unas 6.000 familias podrían beneficiarse de esos envíos en Santiago de Cuba, Holguin, Granma y Guantánamo, aseguró el texto. La ayuda consiste en comida como arroz, frijoles, aceite o azúcar, equipos de purificación de agua, utensilios de cocina o mantas y linternas solares.

Además de los vuelos chárter, el Departamento de Estado planea mandar también un barco con más ayuda a Santiago de Cuba en unas semanas. Las relaciones entre ambos países vuelven a estar en sus horas más bajas tras el ataque a Venezuela que acabó con el derrocamiento de Nicolás Maduro y su encarcelamiento en Nueva York, junto a su esposa, a la espera de juicio. El presidente Donald Trump instó tras ese ataque al gobierno cubano a “alcanzar un acuerdo” y advirtió que no habría más petróleo venezolano para la isla comunista. Washington considera que tiene ahora el control de las exportaciones de crudo venezolano.

Cuba califica como “manipulación política” el envío de ayuda de EEUU

Por su parte, Cuba calificó como “manipulación política” el envío de ayuda humanitaria del gobierno de Estados Unidos para los damnificados por el huracán Melissa en el este del país, en momentos de creciente tensión política entre ambas naciones. “El gobierno de EE. UU. está aprovechando con fines oportunistas y de manipulación política lo que parecería un gesto humanitario”, declaró la cancillería cubana en un comunicado difundido tarde en la noche del miércoles.

La cancillería cubana informó de que “en ningún momento” Washington mantuvo comunicación oficial con el gobierno de La Habana para confirmar el envío, 77 días después del paso del huracán que afectó en noviembre a varias provincias del país. “Cuba acepta esta donación sin condicionamientos y entendiendo que es un gesto del pueblo de EE. UU.”, agregó la nota de la cancillería. Unas 6.000 familias podrían beneficiarse de esta ayuda en las provincias cubanas de Santiago de Cuba, Holguín, Granma y Guantánamo, según el Departamento de Estado. Siga leyendo: EE. UU. congela visas de inmigrante para 75 países, incluida Colombia: ¿A quiénes afecta y qué pasa con visas de turismo, estudio y negocios? La ayuda consiste en alimentos, equipos de purificación de agua, utensilios de cocina y linternas solares. Además de los vuelos chárter, el Departamento de Estado planea enviar también un barco con más ayuda a Santiago de Cuba en unas semanas. “Esperamos que el gobierno cubano no politice, no interfiera” contestó este jueves el subsecretario interino para Ayuda Humanitaria, Jeremy Lewin, en conferencia de prensa telefónica en Estados Unidos. “El huracán es solo una pequeña parte de lo que es, desafortunadamente, una crisis humanitaria (...) a causa de la incompetencia del régimen”, añadió. Las relaciones entre ambos países se han tensado tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela el 3 de enero y las amenazas del presidente Donald Trump, quien instó al gobierno cubano a “alcanzar un acuerdo”, sin precisar de qué tipo de acuerdo de trata.

Bloque de preguntas y respuestas