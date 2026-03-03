“Nos informan sobre compra de votos”: directora de la MOE enciende alarmas antes de elecciones

La directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, advirtió sobre posibles irregularidades antes de las elecciones de este 8 de marzo. Según reportes recibidos por la entidad, no solo se estarían presentando casos de presunta compra de votos, sino también denuncias de presiones indebidas a contratistas para favorecer a determinados candidatos. De acuerdo con lo que se aseguró, algunos contratistas estarían siendo obligados a apoyar campañas específicas e incluso a llenar planillas en favor de ciertas candidaturas. Entérese: Los 5 “guardianes” de las elecciones que desmienten la narrativa de fraude de Petro La preocupación aumenta porque, según los testimonios, estas presiones vendrían acompañadas de amenazas de no renovación de contratos en caso de no acatar las indicaciones.

“Ciudadanos nos informan sobre compra de votos, pero no solamente sobre compra de votos. Contratistas a los que los están obligando a votar por determinados candidatos, a llenar planchas para favorecer a determinadas candidaturas, es decir, donde los amenazan de no renovación de contratos, sino votan por las candidaturas a las que se les indica”, aseguró la directora a Última Hora Caracol.

A este panorama se suma otro frente que inquieta a la MOE: la circulación de desinformación en redes sociales. Las alertas apuntan tanto a contenidos engañosos sobre candidaturas como a mensajes que podrían afectar la confianza en el propio proceso electoral.

Las denuncias frente al caso del escolta de Jaime Lacouture

Además de referirse al supuesto caso de compra de votos, Barrios también habló sobre el reciente episodio del escolta del secretario de la Cámara, Jaime Luis Lacouture, quien fue detenido con $145 millones y publicidad alusiva al candidato al Senado Daniel Restrepo. Sobre este punto, desde la Misión de Observación Electoral se hizo un llamado a la prudencia y al respeto por la ley. Lea más: Elecciones sin “caciques”: la batalla por el poder se libra con herederos

La organización recordó que se trata de figuras que conocen a fondo la normativa electoral —en este caso, el secretario de la Cámara fue magistrado del Consejo Nacional Electoral en el periodo anterior—, por lo que se espera de su parte un estricto cumplimiento de las reglas de juego ya establecidas por los organismos encargados de vigilar las elecciones nacionales. Finalmente, Barrios reiteró que confía en que todas las personas que participan en campaña actúen dentro del marco legal y que las autoridades competentes adelanten las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos. Lea también: Capturan a escolta del secretario a la Cámara con $145 millones; tenía publicidad de Daniel Restrepo

La desinfirmación a través de redes sociales

