“Nos informan sobre compra de votos”: directora de la MOE enciende alarmas antes de elecciones

La directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, advirtió sobre posibles irregularidades antes de las elecciones de este 8 de marzo. Según reportes recibidos por la entidad, no solo se estarían presentando casos de presunta compra de votos, sino también denuncias de presiones indebidas a contratistas para favorecer a determinados candidatos.
De acuerdo con lo que se aseguró, algunos contratistas estarían siendo obligados a apoyar campañas específicas e incluso a llenar planillas en favor de ciertas candidaturas.
Entérese: Los 5 “guardianes” de las elecciones que desmienten la narrativa de fraude de Petro
La preocupación aumenta porque, según los testimonios, estas presiones vendrían acompañadas de amenazas de no renovación de contratos en caso de no acatar las indicaciones.