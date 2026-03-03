Noboa anuncia “operaciones conjuntas” con EE. UU. para combatir el narcotráfico en Ecuador

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció el inicio de “operaciones conjuntas” contra el narcotráfico junto a Estados Unidos y demás “aliados de la región” en territorio ecuatoriano.
Cercano a Donald Trump, el mandatario enfrenta a poderosos grupos criminales dedicados principalmente al tráfico de cocaína y la minería ilegal.
Noboa describió en X la ofensiva como una “nueva fase” de su política de mano dura para pacificar “cada rincón del país”.
Este mes “haremos operaciones conjuntas con nuestros aliados de la región, incluidos los Estados Unidos. La seguridad de los ecuatorianos es nuestra prioridad”, agregó.