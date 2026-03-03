¿Quiénes son los Guardianes de la Revolución y por qué concentran el poder en Irán?

Los Guardianes de la Revolución (Pasdarán) dependían exclusivamente del ayatolá Alí Jameinei, aunque su presencia se disemina por todas las esferas del estado. ¿Quiénes conforman esta organización y por qué están en el centro del poder y serían la principal piedra en el zapato de los planes que tienen Estados Unidos e Israel?
Fueron creados por el ayatolá Ruhollah Jomeini en mayo de 1979, tras la revolución islámica, ante la desconfianza hacia el ejército tradicional, que le era fiel al Sha. Su misión es proteger el espíritu de la revolución. Dentro de su estructura operan dos fuerzas principales: la Fuerza Al-Quds, unidad de élite encargada de operaciones en el exterior, y el Basij, una fuerza paramilitar utilizada para reprimir manifestaciones internas y que, según estimaciones, cuenta con miles de voluntarios jóvenes.
Puede leer: En video | Así fue el bombardeo de Israel y EE. UU. donde murió Alí Jameneí
Mientras el ejército regular cuenta con aproximadamente 400.000 soldados, los Guardianes suman cerca de 150.000 miembros activos. Sin embargo, tienen mayor influencia, pues disponen de fuerzas propias terrestres, navales y aeroespaciales.
Cobraron mayor protagonismo durante la guerra con Irak entre 1980 y 1988, conflicto en el que registraron más bajas que el propio ejército regular.