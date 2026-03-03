x

¿Quiénes son los Guardianes de la Revolución y por qué concentran el poder en Irán?

Creada tras la revolución islámica de 1979, la Guardia Revolucionaria de Irán —conocida como Pasdarán— se convirtió en un actor central del Estado, con influencia militar, política y económica. Dependiente del líder supremo, la organización está en el centro de las tensiones con Estados Unidos e Israel.

    La Guardia Revolucionaria de Irán es una fuerza militar más importante que el mismo ejército, tiene como fin hacer cumplir la ley islámica y además defenderla de otros países. Foto: AFP
Daniel Rivera Marín
Daniel Rivera Marín

Editor General

hace 2 horas
Los Guardianes de la Revolución (Pasdarán) dependían exclusivamente del ayatolá Alí Jameinei, aunque su presencia se disemina por todas las esferas del estado. ¿Quiénes conforman esta organización y por qué están en el centro del poder y serían la principal piedra en el zapato de los planes que tienen Estados Unidos e Israel?

Fueron creados por el ayatolá Ruhollah Jomeini en mayo de 1979, tras la revolución islámica, ante la desconfianza hacia el ejército tradicional, que le era fiel al Sha. Su misión es proteger el espíritu de la revolución. Dentro de su estructura operan dos fuerzas principales: la Fuerza Al-Quds, unidad de élite encargada de operaciones en el exterior, y el Basij, una fuerza paramilitar utilizada para reprimir manifestaciones internas y que, según estimaciones, cuenta con miles de voluntarios jóvenes.

Puede leer: En video | Así fue el bombardeo de Israel y EE. UU. donde murió Alí Jameneí

Mientras el ejército regular cuenta con aproximadamente 400.000 soldados, los Guardianes suman cerca de 150.000 miembros activos. Sin embargo, tienen mayor influencia, pues disponen de fuerzas propias terrestres, navales y aeroespaciales.

Cobraron mayor protagonismo durante la guerra con Irak entre 1980 y 1988, conflicto en el que registraron más bajas que el propio ejército regular.

Los Guardianes de la Revolución son considerados una de las organizaciones más poderosas de Irán, con presencia en los ámbitos político, económico y social. Varios de sus miembros ocupan cargos como ministros, altos funcionarios y escaños en el Parlamento. También participan en sectores estratégicos como el petróleo, las telecomunicaciones y la agroindustria. Se estima que controlan alrededor del 50 % de la riqueza petrolera del país y supervisan el programa nuclear iraní. Forman parte de la estructura central del Estado.

Entérese: Irán responde: ataca infraestructura petrolera, aeropuertos y rutas energéticas

En 2019, la primera administración Trump incluyó a los Guardianes de la Revolución en la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos. En 2024, Canadá adoptó una medida similar, acusándolos de patrocinar a Hamás y Hezbolá. La Unión Europea los incorporó a su lista en enero pasado, señalándolos por la represión de manifestaciones ocurridas en diciembre y enero.

Ayatolá Alí Jameinei. Foto: tomada de redes
Ayatolá Alí Jameinei. Foto: tomada de redes

Dentro de Irán también reciben críticas, especialmente por el contraste entre su creciente poder económico y las dificultades que enfrenta la población debido a las sanciones y bloqueos internacionales.

Sin embargo, hace ya más de cuarenta años, cuando los Pasdarán se convirtieron en la policía moral de Irán, eran más temidos que cualquier militar, pues desde el principio el ayatolá les encargó la tarea de hacer cumplir la ley islámica dada por el profeta Mahoma, a quien se atreviera a quebrarla se le podía encarcelar y hasta quitar la vida. Fueron ellos los encargados de cambiar un país moderno a uno que parece sacado de los albores de la era moderna.

Siga leyendo: ¿Qué es el triunvirato que gobernará Irán mientras se elige al sucesor de Alí Jameneí?

En 1980, los Pasdarán respondieron a una invasión que empezó Irak —por temor a que los chiítas también comenzaran un conflicto interno—, lo que se transformó en una guerra que duró ocho años y que se terminó por la intervención de la ONU. Esa década ayudó para que los Pasdarán se convirtieran en lo que son hoy: un ejército más poderoso que las propias fuerzas armadas iraníes, obediente únicamente a quien sea nombrado líder supremo, es decir, al ayatolá.

¿Cuál es la diferencia entre el ejército de Irán y los Guardianes?
El ejército regular ( Artesh) defiende las fronteras nacionales. Los Guardianes ( Pasdarán) protegen el sistema islámico y la revolución.
¿Por qué EE. UU. y la UE los califican de terroristas?
Se les acusa de financiar y entrenar a grupos como Hamás, Hezbolá y los hutíes. Además, en 2026, la Unión Europea los sancionó por la violenta represión contra civiles
¿Qué tan grande es el poder económico de los Pasdarán?
Controlan aproximadamente la mitad del PIB de Irán

