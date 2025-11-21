x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Fuerte terremoto sacude Bangladesh dejó varios muertos y decenas de heridos

Un sismo de magnitud 5,5 estremeció este viernes el noreste de Daca, generando pánico entre los habitantes y dejando un elevado número de heridos, según las autoridades de Bangladés.

  • Un miembro del ejército resguarda la zona tras el colapso parcial de un edificio en Old Dhaka, luego del fuerte sismo que dejó al menos tres muertos y varios heridos. FOTO: AFP.
    Un miembro del ejército resguarda la zona tras el colapso parcial de un edificio en Old Dhaka, luego del fuerte sismo que dejó al menos tres muertos y varios heridos. FOTO: AFP.
Agencia AFP
hace 4 horas
bookmark

Un terremoto de magnitud 5,5 sacudió el viernes el noreste de Daca, la capital de Bangladés, y causó al menos cinco muertos y un centenar de heridos, según un nuevo balance del gobierno.

Periodistas de AFP vieron a personas llorando en las calles de Daca mientras otros parecían conmocionadas.

Lea también: Video | Derrumbe dejó completamente destruida gran parte de la vía Transversal del Carare, en Santander; hay 25 veredas incomunicadas

El sismo de magnitud 5,5 se produjo a las 10H38 locales (04H38 GMT) cerca de la ciudad de Narsingdi, a unos 33 kilómetros de la concurrida capital, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El Departamento Meteorológico de Bangladés reportó a su vez un sismo de magnitud 5,7 con epicentro en la ciudad de Madhabdi, en el distrito de Narsingdi. El temblor se sintió durante 26 segundos, precisó.

Al menos cinco personas murieron y unas 100 resultaron heridas, entre ellas estudiantes universitarios y trabajadores de una fábrica, indicó el jefe del gobierno provisional, Muhammad Yunus, en un comunicado.

Lea aquí: Siga en vivo la trayectoria de Melissa: el ojo del huracán ya tocó tierra en Jamaica y amenaza a Cuba

Dos niños figuran entre las personas fallecidas, informó el Ministerio de Salud de este país asiático de 170 millones de habitantes.

Un policía custodia los escombros de un edificio afectado por el terremoto en Old Dhaka, que dejó al menos tres muertos y varios heridos. FOTO: AFP.
Un policía custodia los escombros de un edificio afectado por el terremoto en Old Dhaka, que dejó al menos tres muertos y varios heridos. FOTO: AFP.

Otras tres personas, entre ellas un niño, murieron al caer la barandilla de un edificio de ocho pisos frente a una carnicería en el barrio de Armanitola, en las afueras de Daca.

El sistema del USGS, que proporciona evaluaciones preliminares sobre el impacto de los terremotos, había estimado la posibilidad de que se produjeran “muertes significativas” y daños.

El terremoto provocó pánico entre los habitantes, muchos de los cuales se encontraban en sus casas en su día libre cuando oyeron una fuerte explosión y salieron corriendo al exterior.

Temas recomendados

Terremotos
Infraestructura
sismo
Heridos
muertos
Fuerzas Militares
Medio Oriente
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida