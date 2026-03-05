x

Francia abrió sus bases militares en Medio Oriente a los aviones estadounidenses tras la escalada con Irán

El país europeo autorizó el uso temporal de estas bases militares para la “protección de sus socios en la región”. Este hecho ocurre en medio de la tensión tras la muerte del líder supremo iraní en una ofensiva iniciada el fin de semana.

  • Francia autorizó que aviones de Estados Unidos utilicen sus bases militares en Oriente Medio. FOTO: AFP
Agencia AFP
Sandra Segovia Marín
Digital - Alcance

hace 2 horas
Francia aceptó la propuesta de Estados Unidos en prestar sus bases militares en medio de la escalada del conflicto con Irán, que comenzó el sábado 28 de febrero cuando Washington e Israel atacaron Teherán, lo que dio como resultado la muerte del líder supremo, Alí Jameneí.

El ataque provocó la reacción de Irán, que comenzó a lanzar ofensivas contra países del Golfo aliados de Estados Unidos, dirigiendo especialmente sus ataques contra las bases militares y los intereses estadounidenses en la región.

Entérese: Escala el conflicto: Irán asegura haber atacado un petrolero de EE. UU. en el golfo Pérsico

El país europeo anunció que los aviones estadounidenses pueden instalarse “temporalmente” en sus bases militares ubicadas en Medio Oriente para contribuir así con la protección de sus socios en la región, según confirmaron fuentes del Estado Mayor del Ejército a la agencia EFE.

Aunque no precisaron cuáles bases por temas de seguridad, la decisión se habría tomado “en el marco de nuestras relaciones con Estados Unidos”.

El presidente francés, Emmanuel Macron, había anunciado el martes refuerzos militares en Oriente Medio, incluido el portaviones Charles de Gaulle y su escolta de fragatas, que ya se dirigieron hacia el Mediterráneo.

“Di la orden al portaviones Charles de Gaulle, a sus medios aéreos y a su escolta de fragatas de emprender camino hacia el Mediterráneo”, afirmó el mandatario en un discurso transmitido por televisión.

Macron también dijo que enviará aviones Rafale, sistemas de defensa antiaérea y de radar aerotransportado, que fueron desplegados “en las últimas horas”; y que enviará a Chipre la fragata Languedoc y medios antiaéreos.

En Chipre, la base británica de Akrotiri fue alcanzada por un dron, lo que llevó al Reino Unido a enviar un buque de guerra y helicópteros a la zona, según anunció este martes el primer ministro británico Keir Starmer.

A causa del conflicto, el estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del petróleo y del gas natural licuado (GNL) que se consume en el mundo, está cerrado de facto al tráfico y las principales navieras suspendieron sus rutas.

En este contexto, Macron anunció que quiere construir una coalición para reunir medios, “incluidos militares” que sirvan para garantizar la seguridad en las “vías marítimas esenciales para la economía mundial”.

Asimismo, el jefe del Estado francés indicó que Francia había derribado drones “en legítima defensa” desde “las primeras horas” de la guerra, y que dos bases francesas fueron objetos de “golpes limitados, que causaron daños materiales”.

Siga leyendo: Israel advierte que cualquier sucesor del líder supremo iraní será “objetivo de asesinato”

