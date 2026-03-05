Los beneficios por votar este 8 de marzo para el Congreso y la consulta; no se quede en casa

Los colombianos tendrán la tarea de elegir a los siguientes líderes de la Rama Legislativa, quienes contribuirán al progreso del país en materia de salud, impuestos, seguridad, derechos laborales, control del Ejecutivo y representación de las regiones.
Este 8 de marzo, la cita será en las más de 125.000 mesas de votación distribuidas en todo el territorio nacional para elegir a la Cámara de Representantes, el Senado y participar en la consulta interpartidista.
La jornada se llevará a cabo de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., y se deberá presentar la cédula original para ejercer el derecho al voto, marcando con una X el número o partido de preferencia para su congresista, o el candidato que desea que gane la consulta.