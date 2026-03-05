TGI y Promigas niegan cobros indebidos en tarifas de gas y rechazan devolución ordenada por el Gobierno Petro

Las empresas transportadoras de gas natural Promigas, TGI —filial del Grupo Energía Bogotá—, Promioriente, Transmetano y Transoccidente rechazaron de manera categórica la información divulgada por el Gobierno Nacional sobre presuntos cobros indebidos en las tarifas de transporte de gas natural.
En un comunicado conjunto, las compañías respondieron al anuncio realizado el pasado 4 de marzo por el Ministerio de Minas y Energía y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), en el que se mencionó la posibilidad de devolver recursos a los usuarios finales por un supuesto traslado de sobrecostos relacionados con la tasa de descuento aplicada en el transporte de gas.
Según las empresas, la información difundida por el Ministerio no corresponde a la realidad de la aplicación regulatoria en el sector.