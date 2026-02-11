Demócratas acusaron a la fiscal general de EE. UU. de “encubrir” archivos del caso Epstein

Legisladores del Partido Demócrata señalaron este miércoles a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, de impulsar un presunto “encubrimiento” en torno a los archivos vinculados a Jeffrey Epstein y de utilizar, presuntamente, el Departamento de Justicia como mecanismo de represalia al servicio del presidente Donald Trump.
Bondi enfrentó duros cuestionamientos durante una audiencia ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes que se llevó a cabo este miércoles. Desde ese escenario, la fiscal defendió la actuación del Departamento frente al manejo y divulgación de los documentos relacionados con el magnate, acusado de delitos sexuales.
A la sesión asistieron varias víctimas de Epstein, quien falleció en prisión en 2019 antes de ser sometido a juicio por cargos de explotación sexual de menores.