Demócratas acusaron a la fiscal general de EE. UU. de “encubrir” archivos del caso Epstein

Legisladores del Partido Demócrata señalaron este miércoles a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, de impulsar un presunto “encubrimiento” en torno a los archivos vinculados a Jeffrey Epstein y de utilizar, presuntamente, el Departamento de Justicia como mecanismo de represalia al servicio del presidente Donald Trump. Bondi enfrentó duros cuestionamientos durante una audiencia ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes que se llevó a cabo este miércoles. Desde ese escenario, la fiscal defendió la actuación del Departamento frente al manejo y divulgación de los documentos relacionados con el magnate, acusado de delitos sexuales. A la sesión asistieron varias víctimas de Epstein, quien falleció en prisión en 2019 antes de ser sometido a juicio por cargos de explotación sexual de menores.

El congresista Jamie Raskin, principal demócrata del comité, reprochó la demora en la divulgación de los archivos y los tachones realizados en los documentos, los cuales, poco a poco, se han ido develando a la opinión pública. “Usted está dirigiendo un gran encubrimiento sobre (los archivos) Epstein directamente desde el Departamento de Justicia”, afirmó Raskin, al cuestionar que apenas se hayan hecho públicos tres de los seis millones de registros disponibles.

La ley de transparencia

Una norma de transparencia aprobada por el Congreso y promulgada por Trump —tras presiones republicanas— ordenó al Departamento publicar la totalidad de los documentos del caso. No obstante, la ley estableció que debían resguardarse los nombres y cualquier dato que permitiera identificar a las más de 1.000 víctimas contabilizadas por el FBI. La legislación no contemplaba proteger la identidad de figuras influyentes —entre ellas políticos como Trump y empresarios de alto perfil— que hubieran mantenido vínculos con Epstein. Raskin dijo que, pese a ello, se editaron los documentos para ocultar los nombres de “abusadores, facilitadores, cómplices y co-conspiradores” de Epstein, “aparentemente para ahorrarles vergüenza y deshonra, que es exactamente lo contrario de lo que la ley le ordenó hacer”.

La respuesta de la fiscal