Hombre se hizo pasar por agente del FBI para liberar a Luigi Mangione y terminó arrestado

Un hombre fue acusado el jueves por supuestamente hacerse pasar por un agente del FBI en una cárcel de Estados Unidos para intentar liberar a Luigi Mangione, sospechoso de asesinar al director ejecutivo de una de las mayores aseguradoras de salud del país.

Mark Anderson, de 36 años, fue arrestado este miércoles luego de que el personal del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn le pidiera sus credenciales y él solo mostrara su licencia de conducción. Después, aseguró estar armado, según documentos de la corte.

Los agentes encontraron un tenedor para asados y una hoja de acero redonda —similar a un cortador de pizza— dentro de la mochila de Anderson.

La denuncia penal dice que Anderson le dijo a funcionarios del centro penitenciario que tenía documentos “firmados por un juez” que autorizaban la libertad de un preso específico, que no fue nombrado en la demanda.

Una fuente judicial confirmó que el preso era Luigi Mangione, el hombre de 27 años acusado de asesinar al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, en diciembre de 2024.

Mangione buscaba vengarse de los excesos del sector. Para algunos se ha convertido en el símbolo de la indignación de los estadounidenses contra el sistema de seguros de salud. Además, enfrenta cargos estatales y federales. Se ha declarado no culpable en ambos casos. Su juicio federal iniciará en septiembre.