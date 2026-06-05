Estados Unidos sancionó al presidente de Cuba y a miembros de la familia Castro

El Departamento del Tesoro estadounidense anunció sanciones económicas contra el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, su esposa Lis Cuesta y miembros de la familia Castro, en plena presión económica sobre la isla. Díaz-Canel ya había sido sancionado en julio del año pasado, a causa de la represión de las protestas ciudadanas de 2021. En esta nueva oleada de sanciones se añaden a Alejandro Castro Espín, hijo del líder histórico revolucionario Raúl Castro, al nieto, Raúl Alejandro Castro, y al hijastro del presidente, Manuel Anido Cuesta. Otro nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, señalado por medios estadounidenses por desempeñar un papel clave en las conversaciones en curso entre Cuba y Estados Unidos, no aparece entre los sancionados. Estados Unidos mantiene un embargo contra la isla comunista desde 1962, y bajo el segundo mandato de Donald Trump el cerco se ha ido estrechando. Alejandro Castro Espín, de 60 años, fue un actor clave de las negociaciones secretas entre Cuba y Estados Unidos que condujeron al restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países en 2015.

Así reaccionaron en Cuba ante sanciones de Estados Unidos

Esta nueva oleada de sanciones está dirigida “a reforzar las medidas de bloqueo y el escenario de conflicto entre Cuba y Estados Unidos”, reaccionó en X Díaz-Canel. “La agresividad y perversión del gobierno yanqui chocarán con nuestra decisión de enfrentar los peores escenarios y resistir la arremetida imperial”, agregó, después de que el presidente Donald Trump lanzara nuevas amenazas contra la isla.

Washington está combinando las sanciones económicas contra figuras y empresas del régimen, las medidas jurídicas, como la histórica inculpación de Raúl Castro, de 95 años, por el abatimiento de dos avionetas en 1996, y un bloqueo petrolero de facto desde principios de año. Cuba vive su peor crisis económica y humanitaria desde el triunfo de la revolución castrista de 1959. Washington y La Habana mantienen negociaciones para una salida a la crisis, que por ahora no arroja frutos. La Casa Blanca acusa a Cuba, situada a 150 kilómetros de Florida, de ser una amenaza a su seguridad, mientras que La Habana asegura estar dispuesta a negociar sin renunciar lo que considera su soberanía.

El Departamento del Tesoro ya había sancionado recientemente a ministros, generales y a los servicios de inteligencia cubanos. Esta presión económica llevó esta semana a importantes cadenas hoteleras, como la española Meliá, a anunciar que abandonaban sus negocios en la isla. Las operaciones de pago con tarjeta Visa y Mastercard quedan igualmente suspendidas. A juicio de Washington, Cuba vive de hecho bajo el control del conglomerado militar Gaesa, que gestiona los principales sectores económicos del país, empezando por el turismo, que aporta divisas al país. Las sanciones de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) impiden cualquier tipo de actividad económica de las personalidades y empresas con contrapartes estadounidenses. Además del presidente y de los miembros de la familia Castro, Washington sanciona a los Comités de Defensa de la Revolución, al ministerio de las Fuerzas Armadas, al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y a las empresas Amistur y Minera La Victoria.

¿Por qué Estados Unidos sancionó al régimen cubano?