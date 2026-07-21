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De la pista a la industria: la discoteca Perro Negro ahora también es sello disquero

La discoteca Perro Negro se estrenó como sello disquero con el lanzamiento del tema Ponte Bellaquita.

  • Perro Negro fue fundada en 2017 por Alejandro Cardona y Samuel Granados. FOTO Juan Antonio Sánchez.
    Perro Negro fue fundada en 2017 por Alejandro Cardona y Samuel Granados. FOTO Juan Antonio Sánchez.
Sara Kapkin
Sara Kapkin

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hace 2 horas
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Perro Negro es, sin duda, una de las discotecas de reguetón más famosas de Medellín, y quizás del mundo. El auge ha sido tal que en menos de 10 años han abierto tres sedes, –la original en Provenza; otra en Miami y una más en Madrid–, Bad Bunny y Feid le dedicaron una canción, y a este último, sus djs le abrieron varios de sus conciertos, en Nueva York, Madrid, México y Tokio.

Por si fuera poco, ahora también será sello discográfico: Perro Negro Label.

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“Porque ya no nos basta con solo poner a sonar los temas, ahora vamos a empezar a hacerlos. Que el perreo nunca muera, esa es la única consigna”, escribieron sus creadores en sus redes sociales.

El pasado viernes hicieron su primer lanzamiento, Ponte bellaquita, en el que participan los puertorriqueños Tommy Blanco, Vei Habache y Fanta Rosario, sobre un beat de Dj Motion.

En esta nueva faceta, el Club hará las veces de artista, por eso aparecerá como un colaborador más en cada tema.

Suena enredado, pero no lo es tanto. El Club ahora es sello, y ese sello tiene un solo artista, todo con el mismo nombre. Perro Negro es un artista que no canta, ni rima, sino que esta detrás, direccionando, es una especie de productor ejecutivo, que trabajará con representantes del género urbano, pero es, a la vez, una plataforma de exposición para la música.

–Nosotros, de hecho, ya funcionamos como un artista, porque nos contratan de otras partes del mundo, hemos estado en Italia, en Australia, en Japón, en Uruguay. Le abrimos a Feid. Nosotros ya tenemos presentaciones artísticas. De hecho, hace un par de meses empezamos a sonar la canción en la discoteca y en las presentaciones”, dice Alejandro Cardona, cofundador de Perro Negro.

La idea no es nueva. Es algo en lo que vienen trabajando casi desde que abrieron la primera sede en Medellín, en 2017, inspirados en otros casos dentro y fuera del reguetón.

Un ejemplo es The Noise, en Puerto Rico, una discoteca, propiedad de Dj Negro. Se trata de un espacio fundamental para el desarrollo de género, donde no sólo sonaba la música y se presentaban los artistas, sino que empezó a publicar compilados de música: The Noise, que tuvo 10 volúmenes, en los que participaron artistas de la talla de Ivy Queen, Baby Rasta & Gringo, Las guanábanas, Don Chezina, Trebol Clan, Polaco, Vico C, Héctor & Tito, Wiso G, entre otros.

Hoy son todos conocidos, pero en ese entonces eran artistas emergentes. Más o menos, eso es lo que propone Perro Negro: hacer un reguetón como el de antes, pero con artistas que apenas empiezan, emergentes. Refrescar la escena y la industria, cambiar un poco la dinámica, es decir, poner la música de nuevo en el centro, en la pista de baile.

No es una tarea fácil, porque en estos tiempos, lo menos importante en la industria musical parece ser la música misma. Lo que prima es el personaje, vender un estilo de vida, una aspiración. Pero esa es la apuesta del sello y de la discoteca: reguetón puro, pegajoso, vulgar, como el de antes.

Y cuentan con un respaldo de lujo. Desde que empezaron con la idea del sello, buscaron alianzas con las grandes majors del disco, Warner y Sony, pero con ellas no fue posible. Entonces apareció Rimas, quizás el sello discográfico independiente más popular y poderoso de este tiempo, con una nómina de artistas de lujo, entre los que se cuentan Bad Bunny, Eladio Carrión, Arcángel, Sech, Jowell & Randy, Omar Courtz, entre otros.

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Es un experimento que ya ha salido bien antes.

–Este lanzamiento ha tenido escuchas en España, México, Estados Unidos y Colombia, es un público fragmentado, pero global. Hay mucho para seguir construyendo. Creo que es un grandísimo inicio– dice Cardona.

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¿Qué es Perro Negro Label y cómo funcionará dentro de la industria musical?
Perro Negro Label es el nuevo sello discográfico creado por la reconocida discoteca Perro Negro de Medellín. Su propuesta consiste en producir y lanzar música urbana mientras el club participa como un artista colaborador en cada lanzamiento, aunque no interprete las canciones, sino que actúe como productor ejecutivo y plataforma de exposición para nuevos talentos.
¿Quiénes participan en la primera canción lanzada por Perro Negro Label?
El primer lanzamiento del sello es Ponte bellaquita, una canción en la que participan los artistas puertorriqueños Tommy Blanco, Vei Habache y Fanta Rosario, sobre un beat de Dj Motion.
¿Con quién se asoció Perro Negro para impulsar este proyecto?
Perro Negro concretó una alianza con Rimas, uno de los sellos independientes más importantes de la música urbana, pues actualmente representa artistas como Bad Bunny, Eladio Carrión, Arcángel, Sech, Jowell & Randy y Omar Courtz, entre otros.

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