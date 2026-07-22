Próximo desafío de De la Espriella en el Congreso: elección del contralor arranca entre demanda y jugadas políticas

Apenas se terminen de definir las comisiones constitucionales, el Congreso tendrá sobre la mesa su siguiente gran prueba política: la elección del nuevo contralor general de la República, prevista para el 12 de agosto. Lea también: Congreso escogió a los 10 finalistas para ser contralor: estos son los elegibles en la recta final Será una de las primeras decisiones de fondo del Legislativo que se instaló el pasado 20 de julio y pondrá a prueba las nuevas mayorías que empiezan a consolidarse. Antes de la votación, el Congreso en pleno deberá escuchar y entrevistar a los diez finalistas del concurso de méritos. Después, con el voto de senadores y representantes, el Congreso en pleno elegirá al funcionario que reemplazará a Carlos Hernán Rodríguez para un período de cuatro años. Sin embargo, el camino hacia esa elección no está completamente despejado.

Una elección bajo la sombra de las demandas

El proceso enfrenta una demanda de nulidad que actualmente estudia el Consejo de Estado. La acción cuestiona el concurso de méritos y, según versiones conocidas en los últimos días, uno de los objetivos sería frenar el proceso. Justamente en el “run run” político suena la posibilidad de que puerta nombres que quedaron eliminados, como el del exministro de Agricultura durante el gobierno Duque Rodolfo Zea Navarro, pudieran volver a competir. Y es que en el “run run” político suena que el monteriano sería el candidato que al gobierno entrante le gustaría respaldar. No obstante, varios expertos consideran que esa posibilidad es remota. El abogado Francisco Bernate sostiene que el concurso ha respetado las reglas constitucionales y legales.

“Este proceso en particular ha sido conducido de la manera correcta conforme a nuestra Constitución y nuestras leyes”, afirmó en entrevistas con varios medios. Bernate agregó que quienes llegaron a la etapa final ya tienen derechos consolidados dentro del concurso. Mientras el Consejo de Estado estudia la demanda, el proceso continúa normalmente.

Tres nombres aparecen con especial fuerza

Varios sectores consideran que una candidata con grandes opciones es Ana Elena Monsalvo Herrera, exvicecontralora delegada. Su nombre cobró aún más relevancia después de que el gobierno electo la invitara como coordinadora del equipo de empalme anticorrupción del sector Hacienda, un movimiento que varios interpretaron como una señal política, aunque públicamente nadie lo admite. También mantiene opciones el vicecontralor Carlos Mario Zuluaga, que sería cercano a sectores del Partido Conservador. Otro aspirante bien posicionado es Andrés Castro Franco, actual personero de Bogotá, quien cuenta con respaldos de sectores cercanos al progresismo.

Los candidatos ya comenzaron “campaña”

Aunque el proceso todavía no entra en su fase definitiva, los aspirantes ya empezaron a hacer política. EL COLOMBIANO conoció que varios candidatos han comenzado a reunirse con congresistas, presentar sus hojas de vida y explicar sus propuestas antes de la audiencia pública. Uno de esos casos fue el de Diana Carolina Torres García, excontralora de Medellín y Antioquia, quien la semana pasada fue vista en el Grand Hyatt de Bogotá conversando con distintos parlamentarios. En el Congreso reconocen que la competencia apenas comienza. Y que se definiría cuando se acerque la fecha, pues aún hay expectativa.

Los diez finalistas

La lista definitiva quedó conformada por cinco hombres y cinco mujeres, como exige la ley en mayo pasado. El orden corresponde al puntaje obtenido en la evaluación de hojas de vida: Luis Enrique Abadía García 86,74 Andrés Castro Franco 84,61 Jorge Eliécer Laverde Vargas 82,89 Ana Elena Monsalvo Herrera 81,96 Carlos Mario Zuluaga Pardo 81,33 Julián Mauricio Ruiz Rodríguez 77,37 Diana Carolina Torres García 75,73 Amanda Madrid Panesso 74,18 Karol González Mora 69,25 Rosalba Jazmín Cabrales Romero 65,81

Así será la elección

Después de surtirse el concurso de méritos y conformarse la lista de diez elegibles, el Congreso realizará una audiencia pública en la que los aspirantes expondrán sus propuestas y responderán preguntas de los legisladores. Posteriormente se realizará la votación en sesión plenaria de Senado y Cámara. Para ser elegido, un candidato deberá obtener la mayoría absoluta del Congreso, es decir, al menos 144 votos de los 286 congresistas que integran ambas cámaras. Con ese umbral y sin mayorías claramente definidas, la elección del próximo contralor promete convertirse en el primer gran pulso político del nuevo Congreso. Siga leyendo: La historia de los 9 senadores que se le voltearon a Deluque y le dieron la victoria a Henríquez en Senado

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