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De la mesa al pánico: Robaron al humorista ‘Lucumí’ en masivo atraco a restaurante en Tuluá

El reconocido comediante que hace parte del elenco del programa de Sábados Felices fue víctima junto con su familia y otras personas de un robo a mano armada al interior de un restaurante en el que compartían.

  • Varios hombres armados irrumpieron en un restaurante de Tuluá, Valle del Cauca, para despojar de sus pertenencias de valor al humorista de Sábados Felices, a sus allegados y a los demás comensales presentes. FOTO: Tomada de redes sociales @Lucumi
    Varios hombres armados irrumpieron en un restaurante de Tuluá, Valle del Cauca, para despojar de sus pertenencias de valor al humorista de Sábados Felices, a sus allegados y a los demás comensales presentes. FOTO: Tomada de redes sociales @Lucumi
  • El humorista señaló que, afortunadamente, ninguna persona salió herida. FOTO: Tomada de redes sociales @Lucumi
    El humorista señaló que, afortunadamente, ninguna persona salió herida. FOTO: Tomada de redes sociales @Lucumi
  • Los hechos ocurrieron en un restaurante ubicado en zona urbana de Tuluá, Valle del Cauca. FOTO: Tomada de redes sociales @Lucumi
    Los hechos ocurrieron en un restaurante ubicado en zona urbana de Tuluá, Valle del Cauca. FOTO: Tomada de redes sociales @Lucumi
El Colombiano
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hace 4 horas
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Un almuerzo familiar en un restaurante en Tuluá, Valle del Cauca, se transformó recientemente en una escena de angustia e intimidación, luego de que los allegados de una figura pública del país fueran víctimas de la inseguridad.

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Hugo Neimer González, el reconocido humorista del programa Sábados Felices, conocido artísticamente como ‘Lucumí’, fue víctima de un atraco masivo perpetrado por varios hombres armados que irrumpieron en el establecimiento comercial mientras él compartía con sus seres queridos.

Un asalto a mano armada en pleno restaurante

Durante el violento suceso, los delincuentes intimidaron a todos los clientes presentes para ejecutar el robo. De acuerdo con información recopilada y declaraciones de las autoridades citadas por El Tiempo, al integrante del elenco de Sábados Felices le habrían hurtado una cadena de oro.

Asimismo, al resto de los comensales los despojaron de sus objetos personales de alto valor. Posterior al asalto, ocurrido este martes 21 de julio, el artista y sus acompañantes abandonaron el lugar y más tarde confirmaron que se encontraban en buen estado de salud.

Y es que el propio humorista explicó a diferentes medios locales de Tuluá la angustiante naturaleza de la situación que vivió junto a su familia al momento del atraco, aunque agradeció que el hecho “no dejara personas heridas”.

El humorista señaló que, afortunadamente, ninguna persona salió herida. FOTO: Tomada de redes sociales @Lucumi
El humorista señaló que, afortunadamente, ninguna persona salió herida. FOTO: Tomada de redes sociales @Lucumi

Ante lo sucedido con la figura pública, ciudadanos de Tuluá le pidieron a las autoridades reforzar las acciones de prevención que frenen este tipo de delitos. Por su parte, los organismos de seguridad mantienen abierta la investigación para identificar y capturar a los responsables del atraco.

Pese al caso vivido por González, las cifras oficiales señalan un panorama distinto a nivel departamental. El índice de hurtos en el Valle del Cauca ha disminuido en todas sus modalidades entre el primero de enero y el 11 de julio de 2026.

Según datos del Observatorio de Prevención y Control de Violencia difundidos por la Gobernación, los robos a personas cayeron un 26%.

El comportamiento de los indicadores de seguridad

El descenso más pronunciado se registró en el hurto a comercio, con una reducción del 38% al pasar de 1.463 casos en 2025 a 905 en 2026. En el sector residencial, la baja fue del 23%, cambiando de 938 hechos en el periodo anterior a 714 en el presente año.

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Los registros oficiales también mostraron reducciones en el hurto de vehículos. En automotores, los casos bajaron de 916 entre enero y el 11 de julio de 2025 a 790 en el mismo tramo de 2026. En cuanto a motocicletas, la cifra pasó de 2.661 casos en 2025 a 2.502 en 2026.

Los hechos ocurrieron en un restaurante ubicado en zona urbana de Tuluá, Valle del Cauca. FOTO: Tomada de redes sociales @Lucumi
Los hechos ocurrieron en un restaurante ubicado en zona urbana de Tuluá, Valle del Cauca. FOTO: Tomada de redes sociales @Lucumi

“Esta reducción de indicadores debe verse reflejada en que los vallecaucanos todos los días se sientan más seguros, más tranquilos, y esa debe ser la tarea de todas las instituciones”, concluyó Guillermo Londoño, secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle del Cauca.

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Bloque de preguntas

¿Quién es el humorista de ‘Sábados Felices’ que fue asaltado en Tuluá?
Se trata de Hugo Neimer González, conocido artísticamente en el gremio del entretenimiento y la televisión colombiana como ‘Lucumí’.
¿Qué pertenencias le robaron a ‘Lucumí’ y a los demás comensales durante el atraco?
Según reportes de las autoridades citados por El Tiempo, a Hugo Neimer González le habrían hurtado una cadena de oro, mientras que al resto de los clientes del restaurante los despojaron de sus objetos personales de alto valor.
¿Hubo personas heridas en el atraco masivo al restaurante en Tuluá?
No, no se registraron heridos. Tanto el artista como sus familiares y acompañantes confirmaron que se encontraban en buen estado de salud tras el angustiante episodio.
¿Hay personas capturadas por el asalto al humorista ‘Lucumí’?
No se reportan capturas hasta el momento. Las autoridades locales mantienen abierta la investigación para identificar y dar con el paradero de los responsables del robo.

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