De la mesa al pánico: Robaron al humorista ‘Lucumí’ en masivo atraco a restaurante en Tuluá

Un almuerzo familiar en un restaurante en Tuluá, Valle del Cauca, se transformó recientemente en una escena de angustia e intimidación, luego de que los allegados de una figura pública del país fueran víctimas de la inseguridad.
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Hugo Neimer González, el reconocido humorista del programa Sábados Felices, conocido artísticamente como ‘Lucumí’, fue víctima de un atraco masivo perpetrado por varios hombres armados que irrumpieron en el establecimiento comercial mientras él compartía con sus seres queridos.