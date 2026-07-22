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Gobierno anuncia plan con tres proyectos para reducir el impacto del fenómeno de El Niño

Las iniciativas contemplan una planta desalinizadora, sistemas de captación de aguas lluvias y la rehabilitación de pozos profundos para fortalecer el abastecimiento de agua en las zonas con mayor riesgo de sequía.

  • El Ministerio identificó 140 municipios con alto riesgo de sequía por el fenómeno climático. FOTO: El Colombiano
    El Ministerio identificó 140 municipios con alto riesgo de sequía por el fenómeno climático. FOTO: El Colombiano
  • Las iniciativas incluyen una planta desalinizadora y sistemas de captación de lluvias. FOTO: Manuel Saldarriaga Quintero
    Las iniciativas incluyen una planta desalinizadora y sistemas de captación de lluvias. FOTO: Manuel Saldarriaga Quintero
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 3 horas
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El Gobierno nacional presentó tres proyectos tipo para fortalecer el abastecimiento de agua ante las posibles afectaciones del fenómeno de El Niño.

El anuncio fue realizado durante una sesión extraordinaria del Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, celebrada el 21 de julio en la Casa de Nariño y encabezada por el presidente Gustavo Petro, donde la viceministra de Agua y Saneamiento Básico, Ruth Quevedo Fique, expuso las medidas que prepara el Ejecutivo para atender las zonas más vulnerables del país.

La viceministra explicó que el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico estructuró estas iniciativas con base en las disponibilidades presupuestales que se definan tras las decisiones adoptadas por el Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Los proyectos contemplan:

1. Construcción de una planta desalinizadora, con una inversión estimada de 35.000 millones de pesos.

2. Implementación de sistemas de captación de aguas lluvias, con un costo aproximado de 1.800 millones de pesos, destinados a zonas rurales dispersas y territorios periféricos de centros urbanos mediante sistemas alimentados con paneles solares.

3. Rehabilitación de pozos profundos, estrategia desarrollada principalmente en La Guajira, con una inversión promedio de 400 millones de pesos por intervención.

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Durante la presentación, la funcionaria también informó que el Ministerio espera dejar en ejecución 878.000 millones de pesos mediante un convenio con el Fondo Potencia Mundial de la Vida, liderado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Los recursos estarán destinados a la recuperación de infraestructura afectada por un frente frío en 159 municipios de la región Caribe.

Asimismo, indicó que el Ministerio identificó 140 municipios con alto riesgo de sequía por el fenómeno de El Niño. Para atender esa situación se dispone de más de medio billón de pesos en recursos ordinarios destinados a acciones de prevención y respuesta.

La viceministra agregó que cerca de 500 municipios presentan un alto riesgo de afectaciones, especialmente en La Guajira y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por lo que el Gobierno avanza en la articulación de medidas preventivas con las autoridades territoriales.

Las iniciativas incluyen una planta desalinizadora y sistemas de captación de lluvias. FOTO: Manuel Saldarriaga Quintero
Las iniciativas incluyen una planta desalinizadora y sistemas de captación de lluvias. FOTO: Manuel Saldarriaga Quintero

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Gobierno recomienda declarar desastre nacional por riesgo de un fenómeno de El Niño

En la misma sesión, el Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres recomendó por unanimidad declarar la situación de desastre nacional ante la inminencia de un fenómeno de El Niño de categoría “Muy Fuerte” para el periodo 2026-2027.

El director de la UNGRD, Javier Pava, afirmó: “Acabamos de aprobar por unanimidad del Consejo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres la recomendación para que sea adoptada por decreto la declaratoria de desastre nacional por la inminencia de un fenómeno de El Niño con graves consecuencias para el país 2026-2027”.

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Además, explicó: “No solamente se considera una situación de emergencia un hecho, una alteración, un algo que sea materializado, sino la inminencia misma de una acción que genere acciones o que requiera atención inmediata”.

La medida, sustentada en la Ley 1523 de 2012, permitirá adoptar acciones preventivas. El presidente Gustavo Petro indicó que la decisión está respaldada por los pronósticos del Ideam y señaló que, tras la declaratoria, el Gobierno expedirá decretos y podrá acudir a la contratación directa para ejecutar proyectos de mitigación.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuáles son los tres proyectos que prepara el Gobierno para enfrentar el fenómeno de El Niño?
El Gobierno estructuró tres proyectos: la construcción de una planta desalinizadora, la implementación de sistemas de captación de aguas lluvias y la rehabilitación de pozos profundos para fortalecer el abastecimiento de agua.
¿Qué inversión contempla cada uno de los proyectos de abastecimiento de agua?
La planta desalinizadora tendría una inversión estimada de 35.000 millones de pesos, los sistemas de captación de aguas lluvias alrededor de 1.800 millones de pesos y la rehabilitación de pozos profundos un promedio de 400 millones de pesos por intervención.
¿Qué municipios serán priorizados con las medidas frente al fenómeno de El Niño?
El Gobierno identificó 140 municipios con alto riesgo de sequía y señaló que cerca de 500 municipios presentan riesgo de afectaciones, especialmente en La Guajira y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
¿Qué recursos destinará el Gobierno para atender los efectos del fenómeno de El Niño?
El Ministerio informó que dispone de más de medio billón de pesos para acciones de prevención y respuesta, además de proyectar la ejecución de 878.000 millones de pesos para recuperar infraestructura en la región Caribe.

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