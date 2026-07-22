Gobierno anuncia plan con tres proyectos para reducir el impacto del fenómeno de El Niño

El anuncio fue realizado durante una sesión extraordinaria del Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres , celebrada el 21 de julio en la Casa de Nariño y encabezada por el presidente Gustavo Petro, donde la viceministra de Agua y Saneamiento Básico, Ruth Quevedo Fique, expuso las medidas que prepara el Ejecutivo para atender las zonas más vulnerables del país.

El Gobierno nacional presentó tres proyectos tipo para fortalecer el abastecimiento de agua ante las posibles afectaciones del fenómeno de El Niño.

La viceministra explicó que el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico estructuró estas iniciativas con base en las disponibilidades presupuestales que se definan tras las decisiones adoptadas por el Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Los proyectos contemplan:

1. Construcción de una planta desalinizadora, con una inversión estimada de 35.000 millones de pesos.

2. Implementación de sistemas de captación de aguas lluvias, con un costo aproximado de 1.800 millones de pesos, destinados a zonas rurales dispersas y territorios periféricos de centros urbanos mediante sistemas alimentados con paneles solares.

3. Rehabilitación de pozos profundos, estrategia desarrollada principalmente en La Guajira, con una inversión promedio de 400 millones de pesos por intervención.

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Durante la presentación, la funcionaria también informó que el Ministerio espera dejar en ejecución 878.000 millones de pesos mediante un convenio con el Fondo Potencia Mundial de la Vida, liderado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Los recursos estarán destinados a la recuperación de infraestructura afectada por un frente frío en 159 municipios de la región Caribe.

Asimismo, indicó que el Ministerio identificó 140 municipios con alto riesgo de sequía por el fenómeno de El Niño. Para atender esa situación se dispone de más de medio billón de pesos en recursos ordinarios destinados a acciones de prevención y respuesta.

La viceministra agregó que cerca de 500 municipios presentan un alto riesgo de afectaciones, especialmente en La Guajira y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por lo que el Gobierno avanza en la articulación de medidas preventivas con las autoridades territoriales.