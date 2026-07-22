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Rebelión en el FPC: Los 8 grandes clubes exigen reformar el modelo de reparto de derechos de TV

El bloque de los 8 equipos más grandes del fútbol colombiano hizo un llamado para que se cambie el sistema igualitario de repartición de derechos de televisión que hay actualmente.

  • Los clubes históricos del fútbol profesional colombiano exigen un cambio en el sistema de repartición de derechos de televisión. Foto: Juan Antonio Sánchez Ocampo
    Los clubes históricos del fútbol profesional colombiano exigen un cambio en el sistema de repartición de derechos de televisión. Foto: Juan Antonio Sánchez Ocampo
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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A través de un comunicado, los ocho equipos históricos del fútbol colombiano: Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Independiente Santa Fe, Once Caldas, Junior de Barranquilla, Deportivo Cali y Deportivo Independiente Medellín expresaron la necesidad de negociar un nuevo sistema de distribución de los ingresos de los derechos de televisión.

Los clubes resaltaron la necesidad de modificar el sistema actual, que se basa en un modelo de distribución por partes iguales entre todas las instituciones que integran la Dimayor, sin hacer distinción entre los que juegan en primera y segunda división.

En el comunicado compartido en las redes sociales, los clubes han argumentado que dicho sistema ha generado inconvenientes como frenar la capacidad de los equipos para mejorar el nivel del torneo y potenciar el valor del espectáculo deportivo.

Otra de las inconformidades se da en que el reparto actual no valora la fidelidad de los hinchas, los niveles de audiencia (rating) ni la capacidad de convocatoria que algunos equipos aportan al espectáculo.

Lea también: ¿Cómo es el negocio de los derechos de transmisión del fútbol en Colombia?

Por último, mencionan que con el actual sistema hay un desgaste respecto a otras competencias en el continente, haciendo que el fútbol colombiano pierda valor comparado a otras ligas de Sudamérica.

Ante ese escenario, la solicitud de los clubes se centra en la construcción de un sistema de distribución más objetivo y equilibrado, por lo que exigen un nuevo modelo que reconozca el rendimiento deportivo y el éxito en la cancha, el nivel de inversión realizado en las plantillas e infraestructura y los niveles de audiencia.

¿Cómo es el modelo de repartición que proponen los clubes grandes del fútbol colombiano?

Los 8 grandes del fútbol colombiano han propuesto, como una forma de mejorar la liga, una estructura de modelo mixto que sería similar a otras ligas del continente, combinando la solidaridad entre clubes y el reconocimiento al desempeño.

Que no se les pague a los clubes solo por participar es la idea planteada por el bloque de equipos históricos, quienes sostienen que no quieren beneficiar a unos pocos, sino fortalecer la liga para que, al crecer el producto, crezcan las oportunidades para todos los participantes.

¿Qué pasará con los derechos de transmisión del fútbol colombiano?

Actualmente, los ingresos generados por las transmisiones de Win Sports se dividen entre los 36 equipos de la A y la B en condiciones iguales, haciendo que la mayoría se asegure una estabilidad financiera que no necesariamente corresponde a su impacto comercial o deportivo.

Este modelo que rige el modelo actual de la televisión finaliza el 31 de diciembre. Justo en este momento cuando la Dimayor ya inició el proceso para adjudicar el nuevo ciclo de derechos para el periodo 2027-2030 los clubes firmantes del comunicado decidieron no ceder sus derechos intangibles y de imagen (escudos, marcas y activos comerciales) hasta que no se definan reglas claras de repartición.

Ante esto, la Dimayor citó a una asamblea extraordinaria para abordar la situación con los clubes, quienes piden un debate “serio, técnico y participativo” sobre dicho sistema.

Pese a este llamado, los equipos aclararon que no buscan afectar el desarrollo normal del campeonato, alterar la institucionalidad del balompié colombiano ni limitar el acceso de los aficionados al fútbol.

Siga leyendo | Se abre la puja: estos son los canales que pelean por los derechos de televisión del fútbol colombiano

Preguntas y respuestas

¿Por qué los ocho clubes históricos quieren cambiar el reparto de los derechos de televisión en Colombia?
Los clubes consideran que el modelo actual desincentiva la competitividad porque distribuye los ingresos por igual entre los 36 equipos. Proponen que también se tengan en cuenta el rendimiento deportivo, la inversión y la audiencia.
¿Cómo sería el nuevo modelo de distribución de los derechos de TV que proponen los clubes grandes?
La propuesta plantea un modelo mixto que combine un componente solidario para todos los clubes con otro basado en criterios como resultados deportivos, inversión en infraestructura y plantillas, así como los niveles de audiencia.
¿Qué pasará con los derechos de transmisión del fútbol colombiano para el periodo 2027-2030?
La Dimayor ya inició el proceso para adjudicar el nuevo ciclo de derechos de televisión. Sin embargo, los ocho clubes anunciaron que no cederán sus derechos de imagen hasta que se definan nuevas reglas de distribución.

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