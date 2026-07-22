Dos ‘gigantes’ de EE. UU. le ponen el ojo al Ferrocarril de Antioquia, ¿quiénes son y cómo sería?

Durante las mesas de empalme territorial entre el gobierno entrante y la Gobernación de Antioquia, el presidente electo Abelardo de la Espriella confirmó que dos poderosos financiadores de Estados Unidos tienen interés en el Ferrocarril de Antioquia. El anuncio llegó como respuesta a una petición directa del gobernador Andrés Julián Rendón, quien le planteó al mandatario electo “el sueño” de revivir el histórico ferrocarril en una primera etapa entre Bello y Puerto Berrío. ”Le tenemos una buena noticia”, respondió De la Espriella. Luego, prosiguió su ministro de Comercio designado, Mauricio Gómez, a explicar el anuncio: “Tenemos ya una reunión con el DFC (Corporación Financiera de Desarrollo Internacional), que es la Agencia de Desarrollo de...