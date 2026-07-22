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Dos ‘gigantes’ de EE. UU. le ponen el ojo al Ferrocarril de Antioquia, ¿quiénes son y cómo sería?

El presidente electo Abelardo de la Espriella confirmó que dos poderosos financiadores de Estados Unidos tienen interés en el megaproyecto férreo del departamento.

  • Antioquia tiene 7 corredores ferroviarios trazados que conformarían el soñado Ferrocarril de Antioquia. Foto: cortesía ANI.
    Antioquia tiene 7 corredores ferroviarios trazados que conformarían el soñado Ferrocarril de Antioquia. Foto: cortesía ANI.
Ana Karina Muñoz Gutiérrez
Ana Karina Muñoz Gutiérrez

Metro

hace 2 horas
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Durante las mesas de empalme territorial entre el gobierno entrante y la Gobernación de Antioquia, el presidente electo Abelardo de la Espriella confirmó que dos poderosos financiadores de Estados Unidos tienen interés en el Ferrocarril de Antioquia.

El anuncio llegó como respuesta a una petición directa del gobernador Andrés Julián Rendón, quien le planteó al mandatario electo “el sueño” de revivir el histórico ferrocarril en una primera etapa entre Bello y Puerto Berrío.

”Le tenemos una buena noticia”, respondió De la Espriella. Luego, prosiguió su ministro de Comercio designado, Mauricio Gómez, a explicar el anuncio:

“Tenemos ya una reunión con el DFC (Corporación Financiera de Desarrollo Internacional), que es la Agencia de Desarrollo de...

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