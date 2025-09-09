x

¿Estados Unidos sabía del ataque aéreo que Israel le haría a Hamás en Qatar?

Israel había lanzado este martes un ataque aéreo con misiles contra líderes del movimiento palestino Hamás en Doha, la capital de Qatar.

  • Israel lanzó misiles contra integrantes de Hamás que se encontraban en Doha, Qatar, ¿EE. UU. sabía con anticipación? FOTO: Getty
    Israel lanzó misiles contra integrantes de Hamás que se encontraban en Doha, Qatar, ¿EE. UU. sabía con anticipación? FOTO: Getty
Agencia AFP
09 de septiembre de 2025
bookmark

Israel notificó a Estados Unidos antes de realizar el ataque aéreo contra altos dirigentes de Hamás en Doha, en la capital de Qatar, dijo un funcionario de la Casa Blanca el martes.

“Fuimos informados con antelación”, indicó este alto responsable a la AFP bajo condición de anonimato. Catar es un aliado clave de Estados Unidos y alberga una gran base militar estadounidense en su territorio.

En contexto: Atención | Israel bombardeó edificio en Qatar para tratar de “eliminar a líderes de Hamás”

Israel había utilizado misiles contra líderes del movimiento palestino Hamás en Doha, un día después de un atentado en Jerusalén reivindicado por el movimiento palestino que dejó seis muertos.

“El ejército y la agencia de seguridad interior israelí [Shin Bet] llevaron a cabo un bombardeo preciso contra altos dirigentes de la organización terrorista Hamás”, indicaron las fuerzas armadas.

Un responsable militar confirmó la operación en Doha con el nombre de Cumbre de Fuego y dijo que se llevó a cabo mediante bombardeos aéreos. Israel explicó la operación como una respuesta al atentado en Jerusalén del lunes, reivindicado por Hamás, en el que murieron seis israelíes.

“Ayer, tras los ataques mortales en Jerusalén y Gaza, el primer ministro [Benjamin] Netanyahu instruyó a todas las agencias de seguridad para que se prepararan ante la posibilidad de atacar a los dirigentes de Hamás”, indicó un comunicado conjunto de Netanyahu y del ministro de Defensa, Israel Katz.

“Hoy al mediodía, ante una oportunidad operativa (...) el primer ministro y el ministro de Defensa decidieron ejecutar la directiva dada anoche”, añadió.

Por su parte la oficina de Netanyahu aseguró que fue una acción “totalmente independiente”, sin participación de otros países. “Israel la inició, Israel la llevó a cabo e Israel asume toda la responsabilidad”, indicó.

Un periodista de AFP en Catar constató un bombardeo en un complejo utilizado por Hamás. Según el gobierno catarí, el ataque tuvo como objetivo las residencias de los líderes de Hamás en Doha y lo calificó de “cobarde”.

Según un dirigente de Hamás en Gaza que no quiso identificarse la operación iba dirigida contra la delegación del movimiento islamista que está debatiendo “la propuesta del presidente [estadounidense] Donald Trump para un alto el fuego en la Franja de Gaza”.

Condena de Arabia Saudita

El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán, calificó el ataque de “acto criminal” en una llamada con el emir catarí, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani. También lo condenaron Irán, un aliado clave de Hamás, así como Jordania y Emiratos Árabes Unidos.

El presidente palestino Mahmud Abás denunció por su parte el “brutal ataque israelí (...) una violación flagrante del derecho internacional y una escalada que amenaza la seguridad y la estabilidad de la región”.

Desde el inicio de la guerra en Gaza, desatada por el ataque sin precedentes de Hamás en territorio israelí del 7 de octubre de 2023, Israel ha matado a varios jefes y altos responsables de Hamás.

Siga leyendo: Nepal en crisis: dimitió primer ministro tras protestas mortales de la “Generación Z” por prohibición de redes sociales

