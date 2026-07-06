Estados Unidos retira equipos de búsqueda y rescate enviados a Venezuela tras terremotos

Los equipos de Búsqueda y Rescate Urbano enviados desde Estados Unidos para apoyar las labores de emergencia en Venezuela finalizaron su misión en el país, luego de participar en operaciones de asistencia tras los terremotos registrados en territorio venezolano. La Embajada de Estados Unidos en Caracas confirmó este lunes la salida de los grupos especializados provenientes del condado de Fairfax, Los Ángeles, la ciudad de Miami y el condado de Miami-Dade, quienes estuvieron desplegados para apoyar las labores de búsqueda y rescate en las zonas afectadas. “Hoy nos despedimos con profunda gratitud de los equipos de Búsqueda y Rescate Urbano provenientes de VATF1, LACoFD, CityofMiamiFire y MiamiDadeFire”, señaló la representación diplomática en un mensaje publicado tras la culminación de las operaciones.

La embajada destacó el trabajo realizado por los rescatistas durante su permanencia en Venezuela y resaltó su preparación para actuar en escenarios de emergencia. “Su valentía y profesionalismo en Venezuela salvaron vidas y trajeron esperanza en un momento sumamente crítico. Dejan una huella imborrable de solidaridad”, indicó la entidad. Según la institución, el despliegue fue posible gracias a la coordinación entre el Gobierno de Estados Unidos, el presidente Donald Trump y el Departamento de Estado, lo que permitió llevar apoyo especializado a las comunidades afectadas por la emergencia. Lea aquí: “Dimos tranquilidad y apoyo a personas que lo perdieron todo”: Medellín condecora a los 22 bomberos que atendieron tragedia en Venezuela “Gracias a estos héroes, incluyendo sus perros, por representar lo mejor de nuestra nación. ¡Buen viaje a casa!”, agregó la Embajada estadounidense. El operativo comenzó después de que Venezuela registrara dos fuertes movimientos telúricos, de magnitudes 7,1 y 7,5 en la escala de Richter, que generaron daños en diferentes zonas del país y activaron la respuesta internacional de emergencia. Como parte del apoyo, aeronaves y helicópteros militares estadounidenses llegaron a La Guaira para facilitar el traslado del personal especializado y permitir una reacción rápida en los lugares donde se requerían labores de rescate.