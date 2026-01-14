x

Hito histórico: Estados Unidos registra más migrantes saliendo que entrando por primera vez en medio siglo

Según un reciente estudio, EE. UU. está perdiendo más habitantes de los que recibe debido a que las políticas de Trump provocaron que en 2025 la migración negativa, algo que no se veía en 50 años.

  Un estudio de Brookings Institution arrojó que las estrictas políticas migratorias de Trump provocaron una migración neta negativa en 2025 y que esta tendencia persistirá durante el 2026. FOTO: Getty
    Un estudio de Brookings Institution arrojó que las estrictas políticas migratorias de Trump provocaron una migración neta negativa en 2025 y que esta tendencia persistirá durante el 2026. FOTO: Getty
  El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) es el encargado de realizar los operativos y controles a los migrantes en EE. UU. FOTO: AFP
    El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) es el encargado de realizar los operativos y controles a los migrantes en EE. UU. FOTO: AFP
  El reporte sugirió un saldo negativo de entre 10.000 y 295.000 migrantes menos en 2025 en Estados Unidos. FOTO: ICE
    El reporte sugirió un saldo negativo de entre 10.000 y 295.000 migrantes menos en 2025 en Estados Unidos. FOTO: ICE
Agencia AFP
hace 8 horas
Las estrictas políticas migratorias del presidente estadounidense Donald Trump provocaron una migración neta negativa, tendencia que, según un nuevo estudio, continuaría en 2026 y tendrá impacto en la economía del país.

Le puede interesar: EE. UU. congela visas de inmigrante para 75 países, incluida Colombia: ¿A quiénes afecta y qué pasa con visas de turismo, estudio y negocios?

Se entiende por migración neta a la diferencia entre el número de personas que entran a un país y las que se van. Según un reporte del centro de estudios Brookings Institution publicado este miércoles 14 de enero, el número de inmigrantes que abandonaron Estados Unidos en 2025 probablemente superó al de quienes ingresaron.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) es el encargado de realizar los operativos y controles a los migrantes en EE. UU. FOTO: AFP
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) es el encargado de realizar los operativos y controles a los migrantes en EE. UU. FOTO: AFP

“El primer año del segundo mandato de Trump estuvo marcado por cambios radicales en la política migratoria, lo que resultó en una desaceleración significativa de la migración neta hacia Estados Unidos”, explicó el estudio.

“La migración neta probablemente fue cercana a cero o negativa durante el año 2025, por primera vez en al menos medio siglo”, detalló el reporte. Se prevé que la migración neta a Estados Unidos en 2025 se sitúe entre -10.000 y -295.000 personas.

Es probable que esta tendencia continúe en 2026 y tendrá consecuencias “importante en la macroeconomía” del país, dice el reporte. “La desaceleración implica un menor crecimiento del empleo, del PIB y del consumo”, agregó.

“Aunque persiste un alto grado de incertidumbre política, también es probable una migración neta negativa en 2026”, añadió. El informe señaló que el crecimiento de la población en edad de trabajar nacida en Estados Unidos ha sido débil en los últimos años, y que casi todo el crecimiento de la fuerza laboral proviene de la inmigración.

El reporte sugirió un saldo negativo de entre 10.000 y 295.000 migrantes menos en 2025 en Estados Unidos. FOTO: ICE
El reporte sugirió un saldo negativo de entre 10.000 y 295.000 migrantes menos en 2025 en Estados Unidos. FOTO: ICE

Además de aportar mano de obra, los inmigrantes generan demanda de bienes y servicios, indican los autores del estudio, que además advierten que “las recientes reducciones en la transparencia de los datos hacen que las estimaciones sean más inciertas”, concluyeron.

También le puede interesar: Revelan transcripción completa de la comparecencia de Maduro en Nueva York; busca la “inmunidad soberana” para anular el juicio

Utilidad para la vida