Hito histórico: Estados Unidos registra más migrantes saliendo que entrando por primera vez en medio siglo

Las estrictas políticas migratorias del presidente estadounidense Donald Trump provocaron una migración neta negativa, tendencia que, según un nuevo estudio, continuaría en 2026 y tendrá impacto en la economía del país. Le puede interesar: EE. UU. congela visas de inmigrante para 75 países, incluida Colombia: ¿A quiénes afecta y qué pasa con visas de turismo, estudio y negocios? Se entiende por migración neta a la diferencia entre el número de personas que entran a un país y las que se van. Según un reporte del centro de estudios Brookings Institution publicado este miércoles 14 de enero, el número de inmigrantes que abandonaron Estados Unidos en 2025 probablemente superó al de quienes ingresaron.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) es el encargado de realizar los operativos y controles a los migrantes en EE. UU. FOTO: AFP

“El primer año del segundo mandato de Trump estuvo marcado por cambios radicales en la política migratoria, lo que resultó en una desaceleración significativa de la migración neta hacia Estados Unidos”, explicó el estudio. “La migración neta probablemente fue cercana a cero o negativa durante el año 2025, por primera vez en al menos medio siglo”, detalló el reporte. Se prevé que la migración neta a Estados Unidos en 2025 se sitúe entre -10.000 y -295.000 personas.

Es probable que esta tendencia continúe en 2026 y tendrá consecuencias “importante en la macroeconomía” del país, dice el reporte. “La desaceleración implica un menor crecimiento del empleo, del PIB y del consumo”, agregó. “Aunque persiste un alto grado de incertidumbre política, también es probable una migración neta negativa en 2026”, añadió. El informe señaló que el crecimiento de la población en edad de trabajar nacida en Estados Unidos ha sido débil en los últimos años, y que casi todo el crecimiento de la fuerza laboral proviene de la inmigración.

El reporte sugirió un saldo negativo de entre 10.000 y 295.000 migrantes menos en 2025 en Estados Unidos. FOTO: ICE