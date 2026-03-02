Luis Felipe Uribe ganó bronce y clasificó a la Superfinal de clavados que se disputará en China

Luis Felipe Uribe siempre está sonriente. Desde que descubrió el amor que siente por el agua, no ha parado de ser feliz; pues luego de haberle tenido miedo, aprendió que allí es donde se siente pleno. Por ello, siempre que está en el trampolín a punto de saltar, sabe que se dirige a su lugar seguro. Esa felicidad que le produce el sonido de su cuerpo al entrar al agua es la cúspide de todo el trabajo que lleva años realizando con disciplina, dedicación y mucha constancia. En Canadá, no solo se enfrentaba a los mejores rivales del mundo, sino a un clima extremo que los recibió con -11 grados y una sensación térmica de -30. Un frío que cala los huesos, pero que al momento de la competencia, bajo un ambiente más cálido, se transformó en la motivación necesaria para dar el máximo y subir al podio.

Y así lo hizo, mejorando la calificación que obtuvo el año pasado para colgarse nuevamente el bronce. En aquella ocasión fueron 423 puntos, pero en esta parada de la Copa Mundo canadiense llegó a 486.30, una cifra que lo llena de orgullo. “Ese resultado es histórico, no solo para Colombia sino para el mundo. Estar en el podio y mantenerme allí, entre los mejores, es lindo. Me siento bastante feliz porque estamos dejando un legado para que los saltadores que vienen se sigan esforzando para mejorar las marcas”, comentó el deportista.

Una presión mayor

Luis Felipe sostuvo que en Canadá la presión era el doble, ya que tras la cancelación de la parada en México, solo quedaba una oportunidad para clasificar a la Súper Final; por ello, la concentración fue total. En esta travesía no estuvo solo: su hermana Viviana Uribe, integrante de la Selección Colombia, también compitió. Para él, el triunfo se celebró por partida doble junto a ella, quien fue precisamente la persona que lo incentivó a iniciarse en los saltos. “Estoy muy agradecido por poder estar siempre con mi hermana en los viajes; soy un privilegiado. Muchos no pueden tener algo tan grande. Ella me motivó a iniciar en los clavados y por eso estar con ella acá es algo especial”, comentó.

Sobre el nivel de la competencia, el pereirano mencionó que en cada ocasión la exigencia es más alta. De ahí que el entrenamiento no pare sin importar dónde esté, pues debe seguir puliendo sus lanzamientos, mejorando su técnica y depurando sus movimientos para demostrar un crecimiento constante frente a rivales que no dejan de evolucionar. En Canadá, Luis Felipe compartió el podio con los saltadores de China: Zongyuan Wang, quien alcanzó los 540.35 puntos, y Jiuyuan Zheng, que marcó 495.15 unidades, frente a los 486.30 del colombiano.