El tenismesista Emanuel Otálvaro volvió a lucirse entre los mejores del mundo: quedó subcampeón en Singapur

El tenismesista antioqueño Emanuel Otálvaro García logró el segundo lugar del Gran Smash Juvenil 2026 disputado en Singapur. Otálvaro, nacido en Rionegro, inició su recorrido en las rondas definitivas con una contundente victoria 4-0 frente a Tan Nicolás de Turquía. Desde el primer set impuso condiciones con un servicio agresivo, cambios de ritmo constantes y precisión en los intercambios, cerrando el compromiso sin ceder parciales. Luego, en los cuartos de final, protagonizó uno de los encuentros más exigentes del torneo al superar 4-3 a Alan Kurmangaliev de Kazajstán.

Fue un duelo de alta intensidad que se definió en el séptimo set, donde Emanuel mostró temple y determinación en los puntos decisivos. Ya en semifinales, el colombiano dio un golpe de autoridad al imponerse 4-1 ante Zhou Guan Hong de China, una de las máximas potencias históricas de la disciplina. Con un planteamiento estratégico sólido, Otálvaro logró neutralizar el juego ofensivo de su rival y controlar los tiempos del partido, asegurando su cupo en la gran final.