EE.UU. paralizó procesos de residencia y ciudadanía a migrantes de casi 20 países: estos son

Estados Unidos suspendió el procesamiento de solicitudes de ciudadanía y residencia para migrantes de 19 países, incluidos Cuba, Haití y Venezuela, en una medida que intensifica la política antimigratoria del presidente Donald Trump.
El magnate republicano ha endurecido particularmente su posición frente a estas tres naciones latinoamericanas, especialmente con Venezuela los últimos meses al ordenar un despliegue militar sin precedentes en el Caribe.
Trump asegura que se trata de una operación para combatir el narcotráfico, pero Caracas denuncia que el objetivo es derrocar al presidente Nicolás Maduro.