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Fiscalía judicializó al segundo sospechoso de la muerte del profesor del Tecnológico de Antioquia

Los hechos ocurrieron el 3 de octubre de 2024, por los alrededores del cerro El Volador.

  • El profesor James Alberto Arboleda Cardona fue asaltado, herido y dejado en la vía por los delincuentes. Foto: Redes sociales.
    El profesor James Alberto Arboleda Cardona fue asaltado, herido y dejado en la vía por los delincuentes. Foto: Redes sociales.
El Colombiano
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hace 1 hora
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La Fiscalía General de la Nación judicializó a Yovanny González Ulloa, alias Valencia o Valenciano, por su presunta participación en el homicidio del profesor universitario James Alberto Arboleda Cardona, ocurrido el 3 de octubre de 2024 en Medellín.

Siga leyendo: Enviaron a la cárcel a presunto miembro de la banda que asesinó a profesor del Tecnológico de Antioquia

Según la investigación, el docente del Tecnológico de Antioquia se desplazaba en motocicleta por el occidente de la ciudad cuando fue interceptado por varias personas, entre ellas el hoy procesado, quienes lo condujeron a un sendero peatonal del Cerro El Volador. En ese lugar le habrían robado el celular y las tarjetas bancarias, además de obligarlo a entregar las claves.

Durante un forcejeo, los agresores le causaron varias heridas con arma blanca que le provocaron la muerte. El cuerpo fue abandonado en el lugar y hallado dos días después.

Lea aquí: En Puerto Berrío capturaron a mototaxista buscado por ocho violaciones sexuales

La Fiscalía también indicó que ese mismo día otro hombre fue asaltado y herido en el mismo sector. Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación imputó al procesado los delitos de homicidio, hurto calificado y lesiones personales agravadas. El investigado no aceptó cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

Por este crimen ya había sido judicializado José Luis Rivas Mosquera, presunto cómplice de González Ulloa.

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