Estados Unidos agota gran parte de sus municiones tras guerra con Irán

El gasto acelerado de armamento durante la guerra entre Estados Unidos e Irán ha encendido las alarmas dentro del aparato militar estadounidense. De acuerdo con un informe revelado por CNN, el país ha reducido de forma significativa sus reservas de misiles clave, lo que podría dejarlo en una posición vulnerable si estalla un nuevo conflicto en el corto plazo. Según el reporte de CNN, basado en análisis independientes y fuentes cercanas al Departamento de Defensa, en las siete semanas más intensas del enfrentamiento las Fuerzas Armadas estadounidenses habrían utilizado cerca del 45% de sus existencias de misiles de ataque de precisión. A esto se suma el consumo de al menos la mitad de su inventario de sistemas THAAD —diseñados para interceptar misiles balísticos— y aproximadamente el 50% de los interceptores de defensa aérea Patriot. Las cifras, citadas por CNN a partir de un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés), coinciden con evaluaciones internas del Pentágono, según personas familiarizadas con estos reportes. El análisis advierte que, aunque Estados Unidos aún tiene capacidad para sostener operaciones militares en el corto plazo, el nivel actual de sus reservas limita seriamente su margen de respuesta ante un conflicto de mayor escala.

Uno de los principales temores, según CNN, es la posibilidad de enfrentar a un adversario con capacidades similares, como China. El informe señala que las existencias actuales de municiones críticas ya no serían suficientes para sostener simultáneamente un conflicto de alta intensidad en otro escenario estratégico, como el Pacífico occidental. “El elevado gasto de municiones ha creado una ventana de mayor vulnerabilidad”, explicó a CNN Mark Cancian, coronel retirado del Cuerpo de Marines y uno de los autores del estudio. De acuerdo con sus estimaciones, reponer estos inventarios podría tomar entre uno y cuatro años, mientras que ampliar las reservas a niveles óptimos requeriría aún más tiempo. Siga leyendo: Trump extiende el alto al fuego con Irán para dar más tiempo a las negociaciones El problema no se limita a los sistemas antimisiles. CNN también reportó que Estados Unidos ha utilizado cerca del 30% de sus misiles Tomahawk, más del 20% de los misiles de largo alcance JASSM y alrededor del 20% de sus interceptores navales SM-3 y SM-6. Expertos estiman que reemplazar estos sistemas podría tardar entre cuatro y cinco años, incluso con aumentos en la producción. Frente a este panorama, el Gobierno del presidente Donald Trump ha intentado enviar un mensaje de tranquilidad. En declaraciones recogidas por CNN, un portavoz del Pentágono aseguró que las Fuerzas Armadas cuentan con los recursos necesarios para operar “en el momento y lugar que el presidente elija”. No obstante, las cifras conocidas contrastan con afirmaciones recientes del propio mandatario, quien ha insistido en que el país no enfrenta escasez de armamento.

El conflicto entre Estados Unidos e Irán ha dejado un alto consumo de armamento estratégico, generando preocupación por la capacidad de respuesta ante nuevas guerras. FOTO: AFP.

“Tenemos muchas municiones, pero las estamos preservando”, dijo Trump, citado por CNN, al referirse a una solicitud de financiamiento adicional para fortalecer las reservas militares. El presidente ha defendido que el gasto actual es un “precio pequeño” para mantener la superioridad estratégica de Estados Unidos. Sin embargo, expertos advierten —según CNN— que la reposición de estos arsenales no será inmediata. Aunque el Pentágono ha firmado nuevos contratos con la industria de defensa para aumentar la producción, los tiempos de entrega siguen siendo prolongados, en parte debido a limitaciones históricas en la capacidad industrial y a pedidos relativamente bajos en años anteriores.

¿Cómo se ha comportado el inventario de armas de Estados Unidos recientemente?

Las preocupaciones sobre el impacto de la guerra en las reservas no son nuevas. CNN recordó que, antes del inicio del conflicto, altos mandos militares ya habían advertido sobre los riesgos de una campaña prolongada, especialmente considerando los compromisos simultáneos de Estados Unidos en otros frentes, como el apoyo a Ucrania y a Israel. Conozca: Trump responde al cierre del estrecho de Ormuz: “Irán no puede chantajearnos” Desde el Congreso también han surgido cuestionamientos. El senador Mark Kelly advirtió, en declaraciones citadas por CNN, que la situación podría convertirse en un problema “de matemáticas”, en referencia al equilibrio entre el uso de armamento y la capacidad de reabastecimiento. “Irán tiene la capacidad de producir grandes cantidades de drones y misiles, y cuenta con un arsenal significativo”, señaló Kelly, subrayando que la ventaja no solo depende del poder militar, sino también de la capacidad industrial para sostener una guerra prolongada.