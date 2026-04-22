Estados Unidos agota gran parte de sus municiones tras guerra con Irán

El gasto acelerado de armamento durante la guerra entre Estados Unidos e Irán ha encendido las alarmas dentro del aparato militar estadounidense. De acuerdo con un informe revelado por CNN, el país ha reducido de forma significativa sus reservas de misiles clave, lo que podría dejarlo en una posición vulnerable si estalla un nuevo conflicto en el corto plazo.
Según el reporte de CNN, basado en análisis independientes y fuentes cercanas al Departamento de Defensa, en las siete semanas más intensas del enfrentamiento las Fuerzas Armadas estadounidenses habrían utilizado cerca del 45% de sus existencias de misiles de ataque de precisión. A esto se suma el consumo de al menos la mitad de su inventario de sistemas THAAD —diseñados para interceptar misiles balísticos— y aproximadamente el 50% de los interceptores de defensa aérea Patriot.
Las cifras, citadas por CNN a partir de un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés), coinciden con evaluaciones internas del Pentágono, según personas familiarizadas con estos reportes. El análisis advierte que, aunque Estados Unidos aún tiene capacidad para sostener operaciones militares en el corto plazo, el nivel actual de sus reservas limita seriamente su margen de respuesta ante un conflicto de mayor escala.