Escenas de guerra en Brasil: La operación policial más mortífera en Río de Janeiro deja más de 64 muertos

Río de Janeiro vivió escenas de guerra en la operación policial más letal contra el crimen organizado en la historia de la ciudad, con al menos 64 muertos, informaron las autoridades.
Esto ocurre un día después de que el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva tuviera un encuentro con Donald Trump en Malasia en medio de las tensiones entre Brasil y Estados Unidos.
Lula ofreció su ayuda a Trump para una negociación con Venezuela, en medio de las tensiones por el envío de buques militares estadounidenses al Caribe y el bombardeo de barcos que Washington califica como “narcotraficantes”.