Con su Constituyente, el Gobierno busca aprobar reformas sin el Congreso

Sigue retumbando en el país la aventura a ciegas de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Aunque el presidente Gustavo Petro niega que ese proceso vaya a interferir con las elecciones de 2026, lo cierto es que —además de coincidir con esos comicios— reconoce que busca alcanzar reformas que impulso con más fracasos que éxitos en el Congreso. Analistas coinciden en que es más una estrategia que busca polarizar para incidir en los próximos comicios, que un camino con posibilidades de llegar a hacerla realidad.
Al respecto, Petro soltó algunas puntas sobre esa estrategia, cuyos temas centrales resumió en nueve puntos que esperaría que se reformaran de la Constitución de 1991.
En ese sentido, expuso el impulso a las reformas que presentó al Congreso durante su gobierno y que no trascendieron (como la de salud) o están bajo revisión de la Corte Constitucional (como la pensional), además de los temas del código minero, de los servicios públicos, de la educación y de inteligencia artificial.
También mencionó una “reforma agraria más profunda”, “la adaptación y mitigación de Colombia a la crisis climática”, “el nuevo ordenamiento territorial de Colombia” y la “autonomía regional”. A lo que agregó reformas a la justicia y a la política, enfocada en el sistema electoral y sus autoridades, sumado a los temas de paz, seguridad y un tema de soberanía.