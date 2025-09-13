Video | “El llanto de esta viuda resonará como un grito de guerra”, el conmovedor, pero duro mensaje de la esposa de Charlie Kirk

La viuda del activista estadounidense de derecha Charlie Kirk prometió el viernes continuar el trabajo de su esposo, en tanto las autoridades informaron que su presunto asesino se entregó a la policía un día y medio después del atentado. “Lo tenemos”, dijo el gobernador de Utah, Spencer Cox, en una conferencia de prensa el viernes al identificar al sospechoso como Tyler Robinson, de 22 años, originario de este mismo estado. Lea aquí: María Claudia Tarazona comparó magnicidio de Miguel Uribe con el crimen de Charlie Kirk: “Muere asesinado de la misma manera” La búsqueda del autor del disparo que mató al activista conservador cercano al presidente Donald Trump, avanzaba lentamente hasta que se publicaron las imágenes de cámaras de seguridad que mostraban a un joven. Según precisó Cox, el arresto se produjo gracias a la ayuda de la familia del presunto asesino.

“La noche del 11 de septiembre, un miembro de la familia de Tyler Robinson se puso en contacto con un amigo de la familia, quien contactó a la oficina del sheriff del condado de Washington con información de que Robinson les había confesado o insinuado que había cometido el incidente”, sostuvo el funcionario, quien agradeció el gesto.

El conmovedor pero a su vez duro mensaje de la viuda de Charlie Kirk

“Los malvados responsables de la muerte de mi esposo no tienen idea de lo que han hecho”, dijo entre llantos Erika Kirk, viuda del activista proarmas, cristiano y antiinmigrante en una transmisión de streaming en el canal de la organización de su esposo, Turning Point USA. “El movimiento que mi esposo construyó no morirá. No lo hará. Me niego a permitir que eso suceda”, prometió la mujer tras lamentar la pérdida de un padre y esposo “perfecto”. Erika Kirk, ganadora de Miss Arizona, conoció a Charlie Kirk en 2018. La pareja tenía dos hijos: una niña de 3 años y un niño de 15 meses. “Charlie dijo que si alguna vez se postulaba [a la presidencia], su máxima prioridad sería revitalizar la familia estadounidense. Esa era su prioridad. (...) Amaba a sus hijos. Y me amaba a mí. Con todo su corazón. Y se aseguraba de que lo supiera todos los días”, contó la mujer, parada al costado de la silla vacía de la oficina de su esposo.

“Charlie amaba la vida. Amaba su vida. Amaba a Estados Unidos”, agregó. Erika cursa un doctorado en estudios bíblicos y presenta el pódcast Midweek Rise Up, que se centra en el liderazgo según la Biblia, de ahí que en gran parte de su discurso mencionara su fe en Dios. “Mataron a Charlie porque predicaba un mensaje de patriotismo, de fe y del amor misericordioso de Dios. Que sea recibido en los brazos misericordiosos de Jesús, nuestro amoroso salvador”, expresó. Siga leyendo: Él era Charlie Kirk, el activista pro-Trump que murió de un balazo justamente cuando hablaba de armas La viuda del joven de 31 años también agradeció al presidente Donald Trump y destacó el cariño mutuo que su esposo y él se tenían. “Señor presidente, mi esposo lo amaba. Y sabía que usted también lo amaba. La amistad que tenían era increíble. Usted lo apoyó muchísimo, y él también lo hizo por usted”, sostuvo. Con un tono desafiante, la esposa de Kirk concluyó asegurando que la ideología de su marido seguirá expandiéndose. “Todos deberían saber esto: si antes pensaban que la misión de mi esposo era poderosa, no tienen idea de lo que acaban de desatar en todo el país y en el mundo. No tienen idea del fuego que han encendido en esta esposa; el llanto de esta viuda resonará en todo el mundo como un grito de guerra”, finalizó.

¿Cómo ocurrió el asesinato de Charlie Kirk?

Kirk, un influencer republicano, murió el miércoles 10 de septiembre tras recibir un disparo en el cuello mientras debatía con estudiantes en la Utah Valley University, en el suburbio de Orem. Según reportes, Robinson, el agresor, había sido confrontado por su padre sobre las fotos y posteriormente fue entregado. Robinson mató de un solo disparo a Kirk precisamente cuando éste contestaba a una pregunta sobre los asesinatos en masa en Estados Unidos. El agresor consideraba a Kirk como alguien “lleno de odio”, explicó Cox en rueda de prensa. Le puede interesar: Trump otorgará a Charlie Kirk la más alta distinción civil de Estados Unidos, ¿cuál es? Los detalles sobre Robinson comenzaron a filtrarse el viernes, cuando apareció la foto del joven que creció en el seno de una familia republicana de St. George, una ciudad férreamente conservadora, a unas cuatro horas al sur de Orem. “¿Quién habría pensado que este chico flaco entrando y saliendo de su auto sería capaz de cometer un acto tan atroz?”, dijo a AFP Heather McKnight, una exvecina que se mudó recientemente.

En las imágenes se ve al joven, que cursaba una formación de electricista, posando con armas y vestido para Halloween con un disfraz en el que parece estar montado sobre los hombros de Trump. “Siempre pensé que se convertiría en un empresario o en un CEO algún día, en vez de esto que estoy descubriendo sobre él ahora”, dijo Jaida Funk, una joven de 22 años que asistió a la escuela primaria y secundaria con él. En una entrevista con la cadena CNN, el gobernador de Utah dijo que el sospechoso se radicalizó “en un periodo de tiempo relativamente corto”, sin dar más detalles. Según Cox, se encontraron en casquillos de bala sin usar en el arma que Robinson habría empleado. En su huida, dejó un rifle con mirilla telescópica y munición con inscripciones como “¡Hey, fascista, atrápala!” o “Bella ciao”, el estribillo de la popular canción antifascista italiana. Otro mensaje parecía más confuso: “Si estás leyendo esto eres gay”.

La noche del viernes Robinson estaba detenido bajo sospecha de homicidio agravado, y se espera que sea acusado formalmente en los próximos días. Utah contempla la pena de muerte para ese delito, un castigo respaldado por Trump. Una verdadera cacería humana se activó en cuanto se confirmó la muerte de Kirk, una estrella conservadora de las redes sociales y un apasionado defensor de un mensaje nacionalista conservador y cristiano que atraía a numerosos jóvenes en universidades, tanto para escucharlo como para rebatirlo. Fundador de una organización dedicada a la juventud, Turning Point, Kirk fue clave en la última campaña electoral republicana, pero su activismo había empezado años antes en universidades y escuelas.

Trump, que el año pasado fue objeto de dos intentos de asesinato, responsabilizó inicialmente a “la izquierda radical” por el crimen, pero luego suavizó su mensaje. Kirk “abogaba contra la violencia. De esa manera quiero que la gente responda”, dijo Trump, que le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad a título póstumo al activista, padre de dos niños. El asesinato tuvo un gran impacto en la clase política y los activistas conservadores en Estados Unidos. El cuerpo de Kirk fue trasladado a Phoenix, Arizona, en el avión del vicepresidente JD Vance, quien ayudó a cargar el ataúd, con su viuda a bordo. El crimen fue condenado por ambos lados del espectro político, en una poco habitual muestra de consenso en la extremadamente polarizada opinión pública estadounidense.