Eric Swalwell abandona carrera por gobernación de California tras acusaciones sexuales

El congresista estadounidense Eric Swalwell anunció que se retira de la contienda por la gobernación de California, luego de que salieran a la luz acusaciones de conducta sexual inapropiada que desataron una crisis inmediata en su campaña.

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“Suspenderé mi campaña para gobernador”, escribió en la red social X, donde también ofreció disculpas a su entorno cercano. “Lamento profundamente los errores de juicio que he cometido en mi pasado. Lucharé contra las graves y falsas acusaciones, pero esa es mi lucha, no la de una campaña”, agregó.

El retiro se produce apenas días después de que medios estadounidenses publicaran testimonios de mujeres que lo acusan de comportamiento inapropiado, lo que provocó un efecto dominó dentro de su equipo político.